Арт-объект «47 регион»

С
внучкой Валерией 6 ноября 2017 году, прогуливаясь по бульвару 47 регион,
осмотрели новый арт-объект. На двух вертикально стоящих листах металла по
контуру вырезаны две цифры, «4» и «7», и слово «регион». Вырезанные элементы
цифр по вертикальной оси развернуты под 90º к плоскости всего листа и
закреплены на сварке и штифтами. Листы из алюминия или дюрали с напылением под
цвет золочёной бронзы. Общее впечатление от объекта хорошее, поэтому я
сфотографировал Валерию на его фоне.
Осматривая
конструкцию, я вспомнил заметку Ирины Хруста-лёвой, где есть такие строки:
«...
несмотря на всю серьёзность конструкции, надеемся, что гатчинцы не станут
проверять её на прочность…» Я засомневался, т.к. первый лист был расшатан
основательно, «нос» у четвёрки отвалится в ближайшее время, приварен на
прихватках. Подумал тогда, что новый 2018 год, «47 регион» без потерь не
встретит. Работникам рекламного агентства «Заметно» необходимо приехать и
осмотреть своё детище и принять меры по его укреплению. Не хотелось бы
повторения истории вандализма со скульптурами на Театральной площади.
Газета
публикует только факты и комментарии к ним, поэтому заметку отложили до лучшего
времени. Факт - упрямая штука, и он появился 28 декабря 2019 года. Найдя рядом
выломанный и брошенный элемент цифры «4», я попросил прохожего сфотографировать
меня с обломком. Другой выломанный элемент от цифры «7» я не нашёл.
На
этом же бульваре в 2007 году были установлены шесть декоративных скульптур,
после проведения симпозиума скульпторов. Я осмотрел их и сфотографировал. На
скульптуре «Ладья» (автор В.М. Рещиков) разбиты стеклянные вставки, оживляющие
глыбу камня. У скульптуры «Фонарь-птица» (автор Юлия Муратова) разломали и утащили
фонарь. Теперь её можно назвать «Птица-подранок». На постаменте скульптуры
«Первый таксомотор» (автор В. Шевченко) аккуратно нарисовано ПГ-3, это значит,
что пожарный гидрант № 3 находится совсем рядом. Все скульптуры необходимо
помыть щёткой с мылом, а некоторые реставрировать, в том числе и шесть
аналогичных скульптур на Аэродроме.
Хлопотное,
затратное дело, но необходимое.