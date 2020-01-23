Арт-объект «47 регион»

С внучкой Валерией 6 ноября 2017 году, прогуливаясь по бульвару 47 регион, осмотрели новый арт-объект. На двух вертикально стоящих листах металла по контуру вырезаны две цифры, «4» и «7», и слово «регион». Вырезанные элементы цифр по вертикальной оси развернуты под 90º к плоскости всего листа и закреплены на сварке и штифтами. Листы из алюминия или дюрали с напылением под цвет золочёной бронзы. Общее впечатление от объекта хорошее, поэтому я сфотографировал Валерию на его фоне.

Осматривая конструкцию, я вспомнил заметку Ирины Хруста-лёвой, где есть такие строки:

«... несмотря на всю серьёзность конструкции, надеемся, что гатчинцы не станут проверять её на прочность…» Я засомневался, т.к. первый лист был расшатан основательно, «нос» у четвёрки отвалится в ближайшее время, приварен на прихватках. Подумал тогда, что новый 2018 год, «47 регион» без потерь не встретит. Работникам рекламного агентства «Заметно» необходимо приехать и осмотреть своё детище и принять меры по его укреплению. Не хотелось бы повторения истории вандализма со скульптурами на Театральной площади.

Газета публикует только факты и комментарии к ним, поэтому заметку отложили до лучшего времени. Факт - упрямая штука, и он появился 28 декабря 2019 года. Найдя рядом выломанный и брошенный элемент цифры «4», я попросил прохожего сфотографировать меня с обломком. Другой выломанный элемент от цифры «7» я не нашёл.

На этом же бульваре в 2007 году были установлены шесть декоративных скульптур, после проведения симпозиума скульпторов. Я осмотрел их и сфотографировал. На скульптуре «Ладья» (автор В.М. Рещиков) разбиты стеклянные вставки, оживляющие глыбу камня. У скульптуры «Фонарь-птица» (автор Юлия Муратова) разломали и утащили фонарь. Теперь её можно назвать «Птица-подранок». На постаменте скульптуры «Первый таксомотор» (автор В. Шевченко) аккуратно нарисовано ПГ-3, это значит, что пожарный гидрант № 3 находится совсем рядом. Все скульптуры необходимо помыть щёткой с мылом, а некоторые реставрировать, в том числе и шесть аналогичных скульптур на Аэродроме.

Хлопотное, затратное дело, но необходимое.