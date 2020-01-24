Будь здоров, Антон Скороходов!

На прошлой неделе социальные сети гатчинских групп облетела новость о том, что ученик 3Б класса школы № 7 Антон Скороходов борется с онкологическим заболеванием.

«Нас всегда окружают очень хорошие, отзывчивые люди. И сейчас, когда заболел Антоша, нам многие помогают: врачи быстро поставили диагноз и начали лечение, одноклассники сына отправляют ему видеозаписи и письма, друзья и знакомые очень поддерживают морально. Так получается, что теперь нам нужна и материальная поддержка. Антоша, когда случайно услышал, какая сумма потребуется, очень заволновался», – рассказывает мама Антона – Александра.

В прошлом году у Антона была выявлена остеогенная саркома проксимального отдела большеберцовой кости. В лечении данного заболевания есть консервативный этап (химиотерапия), после которого наступает этап хирургического лечения, когда новообразование должно быть удалено. Современные мировые стандарты предполагают установку взамен резецированного участка кости эндопротеза. Раздвижной неинвазивный эндопротез производства компании Stanmore Implants стоит 3 050 000 рублей. Установка данного эндопротеза позволит пациенту жить полноценной жизнью без утраты функции нижней конечности.

Данный протез будет изготовлен индивидуально в Великобритании, позволит Антону свободно передвигаться, а также будет иметь возможность раздвижки без дополнительных операций. Когда ребенок будет расти, эндопротез можно увеличивать с помощью магнитного поля, без боли и долгого периода реабилитации. Частично стоимость импланта покрывается за счет бюджета, недостающую сумму необходимо было собрать – 1 850 000 рублей.

За девять дней 30 тысяч человек смогли сделать невозможное – собрать для Антона нужную сумму денег.

Мама Антона, Александра, сегодня написала: «Дорогие друзья, знакомые и незнакомые нам люди! Спасибо вам за тепло, заботу и поддержку. У меня не хватит слов благодарности, чтобы передать все переполняющие меня чувства! Спасибо, что откликнулись, что переживаете за сына вместе с нами. Антон сказал, что, когда вырастет, будет таким же, как вы — добрым и внимательным к другим!»

Сегодня Антону исполняется десять лет. Мы поздравляем Антона с первым юбилеем и желаем ему, в первую очередь, здоровья, чтобы в его только начинающейся жизни было еще много юбилейных и памятных дат.

Мы также выражаем благодарность всем тем, кто не прошел мимо и оказал посильную помощь!

Фото: Ольга Карпушина для свет.дети