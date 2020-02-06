Россыпь наград в грэпплинге

Спортсмены Клуба смешанных единоборств «Gatchina Fight Team» выступали в разделе грэпплинг, получили отличный опыт и заняли призовые места.

Среди юных спортсменов 6-11лет в своих группах первые места заняли Александр Хабек, Глеб Шикалов, Кирилл Сергеев, Артем Антонов. Второе место заняли Максим Челноков, Артем Зимин, Максим Микушин, Марина Войтюк. Бронзовые медали завоевали Сергей Сумбаев, Тимофей Писаревский, Егор Яранцев, Дмитрий Лебедкин, Тимофей Неверов, Артем Морарь и Михаил Моштаков.

Среди мужчин и юниоров отличились Анатолий Пент, Всеволод Голенков и Даниил Егоров, которые заняли второе место, а также бронзовые медалисты - Даниил Миягашев, Сергей Ляхов, Тимур Улуханов, Роман Фомин и Никита Сидоренко.

По результатам данных соревнований, в состав сборной команды Ленинградской области вошли Всеволод Голенков и Анатолий Пент.