В День влюбленных – без света

В День влюбленных – без света

Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют о проведении запланированных ремонтных работ 14 февраля.

Рубрики : ЖКХ     13 Feb 2020

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 14 февраля будет отключено электроснабжение:                 

Веревское поселение:

с 09:00 до 16:00

д. Вайя     

Рождественское поселение:

с 09:00 до 17:00

с. Рождествено, ул. Соколова, ул. Б. Проспект д.85-109, храм

с 09:00 до 17:00

с. Рождествено, д. Межно, д. Рыбицы

Сиверское поселение:

с 09:00 до 17:00

д. Большево, д. Новосиверская (частично), д. Стародеревенская

Елизаветинское поселение:

с 09:00 до 16:00

д. Малые Борницы, д. Дубицы 

Сяськелевское поселение:

с 09:00 до 16:00

д. Питкелево, д. Ронилово

Войсковицкое поселение:

с 09:00 до 17:00

д. Рябизи 

Пудостьское поселение:

с 09:30 до 16:00

д. Мыза-Ивановка (частично)        

Таицкое поселение:

с 10:00 до 16:00

д. Александровка, д. Тайцы (санаторий Свердлова) 

Пудомягское поселение:

с 10:00 до 17:00  

д. Пудомяги, д. Монделево, д. Покровская, д. Порицы, д. Марьино, д. Антелево

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