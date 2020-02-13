В День влюбленных – без света

В
связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 14 февраля
будет отключено электроснабжение:
Веревское поселение:
с
09:00 до 16:00
д. Вайя
Рождественское поселение:
с
09:00 до 17:00
с.
Рождествено, ул. Соколова, ул. Б. Проспект д.85-109, храм
с
09:00 до 17:00
с. Рождествено, д. Межно, д. Рыбицы
Сиверское поселение:
с
09:00 до 17:00
д. Большево, д. Новосиверская (частично), д. Стародеревенская
Елизаветинское поселение:
с
09:00 до 16:00
д. Малые Борницы, д. Дубицы
Сяськелевское поселение:
с
09:00 до 16:00
д. Питкелево, д. Ронилово
Войсковицкое поселение:
с
09:00 до 17:00
д. Рябизи
Пудостьское поселение:
с
09:30 до 16:00
д. Мыза-Ивановка (частично)
Таицкое поселение:
с
10:00 до 16:00
д. Александровка, д. Тайцы (санаторий Свердлова)
Пудомягское поселение:
с
10:00 до 17:00
д.
Пудомяги, д. Монделево, д. Покровская, д. Порицы, д. Марьино, д. Антелево