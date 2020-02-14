Как спортсмену стать чемпионом?

Встреча со школьниками прошла в рамках Всероссийской благотворительной программы Российского союза спортсменов «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России». В ней также приняли участие руководители и воспитанники спортивных школ Гатчины и Гатчинского района.

Делегация выдающихся спортсменов – чемпионов и призеров Олимпийских игр разных лет посетила Гатчинский район, чтобы рассказать школьникам о преимуществах здорового образа жизни, занятий спортом, а также мотивировать молодежь на достижение высоких результатов и преодоление себя.

Руководитель программы Наталья Боярская рассказала, что проект «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России» реализуется с 2014 года. В программу вошли 100 чемпионов. За это время они посетили уже 58 регионов страны. Гатчина стала 417 населенным пунктом, который посещает сборная Олимпийская команда.

- Наше мощное Олимпийское движение пропагандирует спорт. Мы хотим передать вам великую эстафету, чтобы вы взяли факел победы и несли его дальше, - сказала Наталья Николаевна.

Гатчинскую школу № 11 посетили:

Лариса Михайловна Беркова - Олимпийская чемпионка по гандболу, победитель Кубка Европейской гандбольной федерации, победитель десяти международных соревнований на призы и Кубки федераций, восьмикратный призер чемпионатов СССР, многократный призер Спартакиады народов СССР, награждена правительственной медалью «За трудовую доблесть», заслуженный мастер спорта СССР;

Татьяна Романовна Лебедева - Олимпийская чемпионка по легкой атлетике, двукратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка мира в помещениях, обладатель Кубка мира, чемпионка Европы, чемпионка Европы в помещениях, чемпионка Игр доброй воли, чемпионка Всемирной Универсиады, заслуженный мастер спорта России, полковник Вооруженных Сил РФ;

Галина Никоноровна Ермолаева - серебряный призер Олимпийских игр по академической гребле, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, 9-кратная чемпионка СССР, двукратная чемпионка спартакиады народов СССР, заслуженный мастер спорта СССР, действующий тренер;

Ирина Владимировна Сумникова - Олимпийская чемпионка по баскетболу, бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный призер чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы, двукратный призер чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, трехкратный призер чемпионата Венгрии, награждена медалью «За выдающиеся достижения и результаты в спорте», заслуженный мастер спорта СССР;

Елена Анатольевна Худашова - Олимпийская чемпионка по баскетболу, бронзовый призер Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира, трехкратная чемпионка Европы, двукратный призер чемпионата Европы, двукратная чемпионка СССР, чемпионка Франции, заслуженный мастер спорта СССР.

В своей приветственной речи Лариса Беркова призвала школьников изучать историю России и СССР, в том числе спортивную, прославлять Гатчину на соревнованиях любого уровня и заниматься спортом.

Татьяна Лебедева отметила, что ребятам всегда нужно верить в себя, а также найти свой вид спорта, где они смогут добиться высоких результатов. Кстати, вскоре Татьяна Лебедева отправится покорять гору Килиманджаро.

- Это моя мечта, вызов самой себе. Я желаю каждому из вас ставить себе такие же сложные цели и идти к ним, - добавила она.

Галина Ермолаева рассказала о своем тренере – первом Олимпийском чемпионе по академической гребле Юрии Тюкалове, чья золотая медаль в гонках одиночек стала сенсацией на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки. Сегодня она тренирует команду девочек (2003 г.р.), которые являются чемпионками России в возрасте до 17 лет.

- В своей работе использую те же подходы, которые применял Юрий Сергеевич, - сказала Галина Ермолаева.

После того, как прославленные спортсменки заняли свои почетные места на сцене, к ним присоединились кадеты и члены Морского собрания города Гатчины. Получилась такая необычная новая сборная команда России, как сказала Наталья Боярская.

В ходе общения учащиеся Гатчинской школы № 11 смогли задать прославленным спортсменам волнующие их вопросы. Школьников интересовало, хотелось ли Олимпийским чемпионкам когда-нибудь бросить свои занятия при отсутствии желаемых результатов, что они чувствовали, находясь на высшей ступени Олимпийского пьедестала, и занимались ли они спортом в свободное от основных тренировок время.

Олимпийские чемпионки вручили грамоты учащимся школы № 11, которые отличились на предметных олимпиадах, а также руководителям спортивных школ Гатчины и Гатчинского района и их воспитанникам. Кстати, многие воспитанники спортшкол отсутствовали в этот день, так как защищали честь города и района на соревнованиях различного уровня. Это говорит как раз о том, что движение олимпийцев живет, благодаря юным спортсменам с большой волей к победе.

…Члены делегации благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России» также встретились с воспитанниками Сиверской спортивной школы Олимпийского резерва «Ника». Опытные спортсмены пообщались с молодым поколением в кино-культурном центре «Юбилейный».

В кинозале собралось около 300 спортсменов и жителей Сиверского поселения. Встреча прошла в неформальной обстановке и вместо запланированных полутора часов продлилась намного дольше.

Прославленные чемпионки лично вручили грамоты Российского союза спортсменов каждому из активистов физкультурного и спортивного движения поселения, внесших вклад в популяризацию и развитие спорта. Конечно же, не обошлось без автографов и фотосессии.

Затем олимпийцы отправились в спортивную школу «Ника», где осмотрели спортивные залы и узнали о достижениях воспитанников.