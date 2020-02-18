Каково это — быть президентом? Какие решения приходится принимать, а главное — почему они именно такие? Владимир Путин находится у власти уже 20 лет и принимает эти решения каждый день.

Есть ли у него двойник? Кто знал об отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? Как не получить за репост — срок? С кем собираемся воевать? И навсегда ли он с нами?

В спецпроекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» вы услышите ответы президента на самые важные и острые темы.

Впервые онлайн в формате видеоинтервью.

Фрагменты уже можно посмотреть по ссылкам:

https://vk.com/wall-26284064_2926809

https://m.facebook.com/watch/?v=2292916661006638&..

https://ok.ru/group/51773151707254/topic/151174776111..

https://www.instagram.com/p/B8rJYdDIS5Y/?hl=ru

Полностью интервью с Путиным будет опубликовано в четверг, 20 февраля, на площадках ТАСС.