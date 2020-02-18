Каково это — быть
президентом? Какие решения приходится принимать, а главное — почему они именно
такие? Владимир Путин находится у власти уже 20 лет и принимает эти решения
каждый день.
Есть ли у него двойник?
Кто знал об отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? Как
не получить за репост — срок? С кем собираемся воевать? И навсегда ли он с
нами?
В спецпроекте ТАСС «20
вопросов Владимиру Путину» вы услышите ответы президента на самые важные и
острые темы.
Впервые онлайн в формате
видеоинтервью.
Фрагменты уже можно посмотреть
по ссылкам:
https://vk.com/wall-26284064_2926809
https://m.facebook.com/watch/?v=2292916661006638&..
https://ok.ru/group/51773151707254/topic/151174776111..
https://www.instagram.com/p/B8rJYdDIS5Y/?hl=ru
Полностью интервью с
Путиным будет опубликовано в четверг, 20 февраля, на площадках ТАСС.