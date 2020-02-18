Как говорить с детьми о блокаде?

27 января отмечался День полного снятия блокады Ленинграда. Каждый год в работе с детьми мы обращаемся к важной теме – сохранение памяти о подвиге ленинградцев. Непростая задача - понятно рассказать о блокаде. Как говорить с современными детьми о тех днях? Как подобрать слова, чтобы поняли, чтобы отозвалось сердце?

В этом году Гатчинская детская библиотека присоединилась к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».

Акция призвана напомнить о мужестве жителей блокадного Ленинграда. Каждый из блокадных дней оставлял тяжелый след в жизни людей. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-граммовый кусочек – именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена.

Мы решили визуально показать, как мал этот кусочек, положить его рядом с книгами. Так появилась выставка-инсталляция «Кусочек хлеба - надежда на жизнь». Рядом с книгами можно увидеть предметы, как будто сошедшие со страниц.

Вот кукла, чем-то похожая на куклу героини книги Геннадия Черкашина «Кукла» или Любочки из книги Веры Карасёвой о маленьких ленинградцах.

Лист фикуса. Не всем ребятам знакомо название растения, которое часто растёт в квартирах. Девочка из книги-воспоминания Валентины Семенцовой «Лист фикуса» однажды от голода съела почти все листочки у большого цветка. Грызла, хотя они были горькими на вкус. Так хотелось есть.

Кусочек сахара, яблоко. Может быть, такой новогодний подарок получил мальчик или девочка суровой зимой в Ленинграде? О том, как детям дарили праздник даже в дни войны, немало рассказано в книгах о блокаде.

Кусочек хлеба. Вот он, можно подержать на ладошке. Конечно, наш хлеб не сравнить с тем, что получали люди по карточкам. Но хотя бы увидеть размер, почувствовать - почти невесомый ломтик, еда на весь день:

- Один кусочек хлеба в день? Невозможно!

- Когда я думаю о той девочке, из книги, мне грустно.

- Моя прабабушка ещё девочкой работала на заводе. Тогда была война.

Это впечатления детей после посещения выставки. Так получилось, что выставка стала отправной точкой разговора во время всех встреч, посвящённых блокаде. Их было немало. О книгах для маленьких читателей рассказали библиотекари Д.Ю. Федотова, Н.С. Токарева, И.И. Кондратьева. Обзор с видео презентацией для подростков провела Н.Г. Суховеева.

В субботу, 25 января, многие ребята пришли в гатчинскую детскую библиотеку с родителями на литературно-музыкальную композицию «День Ленинградской Победы», которую провели сотрудники детской библиотеки и педагоги центра «Диалог.Kids»» в рамках проекта «Окно в добрый мир».

Неделей ранее прошла встреча с редактором Фонда «Дом Детской книги» Александром Леонидовичем Коваленко. Благодаря его стараниям юные читатели познакомились с новым изданием книги Нисона Ходзы «Дорога жизни».

С каждым годом война уходит всё дальше, и для современных детей это события далёкого прошлого. Но важно знать и помнить. Пока мы помним о ленинградцах – они живы в наших сердцах.



