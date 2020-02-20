Автобус № 538 – теперь и в Семрино!

Первый рейс с заездом в поселок Семрино автобус № 538 «Гатчина, Варшавский вокзал – Сусанино» совершил 19 февраля. Из Гатчины по маршруту в числе первых пассажиров отправились глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, ее заместитель Сергей Голованов и глава администрации Сусанинского поселения Елена Бордовская.

Дополнительное соглашение между районной администрацией и перевозчиком было заключено в рамках имеющегося контракта. Обязательным условием для возобновления пассажирских перевозок было оборудование в п. Семрино разворотного кольца для автобуса. Администрация Сусанинского поселения изыскала необходимые средства на обустройство соответствующей площадки возле железнодорожной станции Семрино.

- Сегодня площадка отсыпана щебнем, но во втором квартале 2020 года мы запланировали асфальтирование и благоустройство территории, - рассказала Елена Бордовская.

На остановке в поселке Семрино собрались местные жители, которые приветствовали почетных гостей аплодисментами и поблагодарили Людмилу Нещадим и Елену Бордовскую за проделанную работу.

- Пока предусмотрено четыре рейса туда – обратно. Но если жители посчитают, что этого недостаточно, мы будем вновь вести переговоры с перевозчиком, - отметила Людмила Нещадим и поблагодарила семринцев «за терпение и настойчивость в решении данного вопроса».

Елена Бордовская рассказала, что по итогам встречи с представителями Ленавтодора и Управления по транспорту региона было достигнуто соглашение об обустройстве новых автобусных остановок в поселке Семрино рядом с футбольным полем и на улице Хвойной.

Людмила Нещадим также анонсировала встречу с жителями поселка Семрино, которая состоится в апреле – мае текущего года по инициативе местных депутатов.

- У нас с вами много задач, которые необходимо решать. Будем обсуждать вопросы водоснабжения, водоотведения, состояние канализационно-очистных сооружений и многое другое. Рассчитываю на участие самих жителей в поддержании порядка в Семрино, - сказала она.

Новое расписание движения автобусов по маршруту

№ 538 «Гатчина, Варшавский вокзал - Сусанино»:

Дни отправления Расписание рейсов (Сусанино) от Гатчины, Варшавский вокзал от Сусанино ежедневно 5-40* 7-15 10-10 6-30* 8-10 11-10 13-55 15-35 16-20 14-45 16-30 17-25 18-55 20-15 19-40 21-20

*кроме субботы и воскресенья

Дни отправления Расписание рейсов (заезд в Семрино) от Гатчины, Варшавский вокзал от Семрино ежедневно 6-40* 8-25 7-25* 9-05 11-40 17-35 12-30 18-25

*кроме субботы и воскресенья