Автобус № 538 – теперь и в Семрино!

Первый
рейс с заездом в поселок Семрино автобус № 538 «Гатчина, Варшавский вокзал –
Сусанино» совершил 19 февраля. Из Гатчины по маршруту в числе первых пассажиров
отправились глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, ее
заместитель Сергей Голованов и глава администрации Сусанинского поселения Елена
Бордовская.
Дополнительное соглашение между районной
администрацией и перевозчиком было заключено в рамках имеющегося контракта.
Обязательным условием для возобновления пассажирских перевозок было
оборудование в п. Семрино разворотного кольца для автобуса. Администрация Сусанинского
поселения изыскала необходимые средства на обустройство соответствующей
площадки возле железнодорожной станции Семрино.
-
Сегодня площадка отсыпана щебнем, но во втором квартале 2020 года мы
запланировали асфальтирование и благоустройство территории, - рассказала Елена
Бордовская.
На
остановке в поселке Семрино собрались местные жители, которые приветствовали почетных
гостей аплодисментами и поблагодарили Людмилу Нещадим и Елену Бордовскую за
проделанную работу.
- Пока предусмотрено четыре рейса туда – обратно. Но
если жители посчитают, что этого недостаточно, мы будем вновь вести переговоры
с перевозчиком, - отметила Людмила Нещадим и поблагодарила семринцев «за
терпение и настойчивость в решении данного вопроса».
Елена Бордовская рассказала, что по итогам встречи с
представителями Ленавтодора и Управления по транспорту региона было достигнуто
соглашение об обустройстве новых автобусных остановок в поселке Семрино рядом с
футбольным полем и на улице Хвойной.
Людмила Нещадим также анонсировала встречу с жителями
поселка Семрино, которая состоится в апреле – мае текущего года по инициативе
местных депутатов.
- У нас с вами много задач, которые необходимо решать.
Будем обсуждать вопросы водоснабжения, водоотведения, состояние
канализационно-очистных сооружений и многое другое. Рассчитываю на участие
самих жителей в поддержании порядка в Семрино, - сказала она.
Новое расписание движения автобусов по маршруту
№ 538 «Гатчина, Варшавский вокзал - Сусанино»:
|
Дни
отправления
|
Расписание рейсов
(Сусанино)
|
|
от Гатчины,
Варшавский
вокзал
|
от Сусанино
|
ежедневно
|
5-40*
|
7-15
|
10-10
|
6-30*
|
8-10
|
11-10
|
|
13-55
|
15-35
|
16-20
|
14-45
|
16-30
|
17-25
|
|
18-55
|
20-15
|
|
19-40
|
21-20
|
*кроме субботы и воскресенья
|
Дни отправления
|
Расписание рейсов
(заезд в Семрино)
|
|
от
Гатчины,
Варшавский
вокзал
|
от
Семрино
|
ежедневно
|
6-40*
|
8-25
|
7-25*
|
9-05
|
|
11-40
|
17-35
|
12-30
|
18-25
*кроме субботы и воскресенья