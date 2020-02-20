Автобус № 538 – теперь и в Семрино!

Автобус № 538 – теперь и в Семрино!

Восемь лет 2500 жителей поселка Семрино ждали возобновления автобусного сообщения. И дождались! Подписано дополнительное соглашение между администрацией Гатчинского района и перевозчиком – компанией ООО «ТрансБалт».

Рубрики : Общество     20 Feb 2020

Первый рейс с заездом в поселок Семрино автобус № 538 «Гатчина, Варшавский вокзал – Сусанино» совершил 19 февраля. Из Гатчины по маршруту в числе первых пассажиров отправились глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, ее заместитель Сергей Голованов и глава администрации Сусанинского поселения Елена Бордовская.

Дополнительное соглашение между районной администрацией и перевозчиком было заключено в рамках имеющегося контракта. Обязательным условием для возобновления пассажирских перевозок было оборудование в п. Семрино разворотного кольца для автобуса. Администрация Сусанинского поселения изыскала необходимые средства на обустройство соответствующей площадки возле железнодорожной станции Семрино.

- Сегодня площадка отсыпана щебнем, но во втором квартале 2020 года мы запланировали асфальтирование и благоустройство территории, - рассказала Елена Бордовская.

На остановке в поселке Семрино собрались местные жители, которые приветствовали почетных гостей аплодисментами и поблагодарили Людмилу Нещадим и Елену Бордовскую за проделанную работу.

- Пока предусмотрено четыре рейса туда – обратно. Но если жители посчитают, что этого недостаточно, мы будем вновь вести переговоры с перевозчиком, - отметила Людмила Нещадим и поблагодарила семринцев «за терпение и настойчивость в решении данного вопроса».

Елена Бордовская рассказала, что по итогам встречи с представителями Ленавтодора и Управления по транспорту региона было достигнуто соглашение об обустройстве новых автобусных остановок в поселке Семрино рядом с футбольным полем и на улице Хвойной.

Людмила Нещадим также анонсировала встречу с жителями поселка Семрино, которая состоится в апреле – мае текущего года по инициативе местных депутатов.

- У нас с вами много задач, которые необходимо решать. Будем обсуждать вопросы водоснабжения, водоотведения, состояние канализационно-очистных сооружений и многое другое. Рассчитываю на участие самих жителей в поддержании порядка в Семрино, - сказала она.

 

Новое расписание движения автобусов по маршруту

№ 538 «Гатчина, Варшавский вокзал - Сусанино»:

 

Дни отправления

Расписание рейсов

(Сусанино)

 

от Гатчины,

Варшавский вокзал

от Сусанино

ежедневно

5-40*

7-15

10-10

6-30*

8-10

11-10

 

13-55

15-35

16-20

14-45

16-30

17-25

 

18-55

20-15

 

19-40

21-20

 

                                                                                                     *кроме субботы и воскресенья

 

Дни отправления

Расписание рейсов

(заезд в Семрино)

 

от Гатчины,

Варшавский вокзал

от Семрино

ежедневно

6-40*

8-25

7-25*

9-05

 

11-40

17-35

12-30

18-25

                                                                                                      *кроме субботы и воскресенья

 

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