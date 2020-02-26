Юбилей почётного гражданина Гатчины

Поздравить с 80-летием Владимира Ивановича пришли глава Гатчины и района Виталий Филоненко и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Они поблагодарили юбиляра за труд на благо Гатчины, за вклад в изучение его истории. По его краеведческим работам сегодня учится подрастающее поколение.

Также поздравления прозвучали от коллектива газеты «Гатчинская правда», где В.И. Николаев проработал более 20 лет.

От всей души желаем Владимиру Ивановичу здоровья, долгих лет жизни и творческого долголетия!