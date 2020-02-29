Между Лисой и Волком: Масленица в древнеславянском стиле

Накануне праздника просторный двор Школы
третьего возраста расчистили от нежданного уже февральского снега. Курсисты в
этот день наряжались от души — в сарафаны, яркие шали и прочие атрибуты
праздника. Солнце, которое порадовало гатчинцев в этот день, как нельзя лучше
вписалось в необычный сценарий, в котором на этот раз отсутствовал эпизод
сжигания чучела Масленицы.
Как рассказала
руководитель Гатчинской Школы третьего возраста Татьяна Кучер, проводы
Масленицы в этом году решили провести, основываясь на древнеславянских обрядах.
- Мы проходили обучение в
хороводно-игровой школе в Минске, - говорит Татьяна Анатольевна. - Участвовали
в семинарах по славянским солнечным праздникам. Из Минска мы привезли очень
интересный и необычный ведрусский сценарий, в который заложен глубокий смысл
смены эпох. На нашем празднике не только Весна будет сменять Зиму. Им будут
помогать две эпохи. Эпоха Лисы — это все темное, относящееся к царству Ночи.
Она уходит вместе с Зимой. На смену ей приходит эпоха Волка — воля вольная,
честь, достоинство и другие все самые благородные качества. Сегодня мы будем в
театрализованном виде избавляться от темных, плохих качеств, присущих эпохе
Лисы. Но, конечно, эта эпоха не может уйти быстро. Она закончится тогда, когда
у всего человечества тоже не останется плохих качеств.
По словам Татьяны Кучер,
Школа третьего возраста продолжает развивать проект «Хороводы мира», который
становится очень популярным из-за своей доброй идеи и возможностей позитивного
объединения людей. Кстати, к масленичному гулянию в Школе присоединились и
участники питерского хороводного проекта. На этот раз праздник помогал
проводить петербуржец Тимофей Владимиров, который сыграл роль того самого
Волка, представляющего новую эпоху.
Интересно, что даже
мастер-класс, который проводился в этот день в Школе третьего возраста, был
посвящен теме русских народных хороводов. Перед масленичным гулянием в студии
рукоделия собрались женщины, которые учились раскраивать русский сарафан и
плести обережные пояса. Мастер-класс провела участница творческого проекта
«Шьем судьбу» Светлана Крашенникова. Этот необычный проект впервые был
реализован в Санкт-Петербурге, а сейчас проходит по многим городам России. В
каждом городе рукодельницы объединяются, чтобы шить народную одежду — платья,
сарафаны, юбки, причем именно своими руками. Как считают участники проекта, это
очень важно, так как сшитый собственными руками наряд меняет энергетику женщины
и может изменить даже ее судьбу и жизнь.
С началом масленичного
гуляния двор Школы третьего возраста запестрел яркими нарядами и заполнился
звонкими голосами скоморохов и певуний, звуками гармони. Участники праздника
радостно приветствовали Весну, которая явилась на праздник в одной оленьей
упряжке вместе с Волком.
Весну радовали
хороводами, песнями, задорными частушками, старинными обрядовыми играми. А
вместо сожжения чучела Масленицы провели обряд очищения от плохих качеств,
свойственных эпохе Лисы — от жестокости, ненависти, лени и так далее.
- Важно, чтобы люди
понимали, что они входят в новое время года, время, когда заново рождается
Солнце, - объяснила происходящее Татьяна Кучер. - В это время важно избавляться
от плохих качеств, сохраняя в себе лучшие.
Участники масленичного
гуляния буквально молодели на глазах, ведь обряд очищения, приправленный
веселым праздником, — это еще и решительное «нет!» мрачному настроению,
одиночеству, возрасту и недомоганиям. Все это без всякого сожаления было
выброшено за «ворота» жизни.
Свой необычный, но очень
веселый праздник курсисты продолжили в уютных помещениях Школы третьего возраста,
где пили чай с традиционными блинами, приправляя их отличным настроением и
душевными беседами.
Фото Ольги Фирсовой