Между Лисой и Волком: Масленица в древнеславянском стиле

Накануне праздника просторный двор Школы третьего возраста расчистили от нежданного уже февральского снега. Курсисты в этот день наряжались от души — в сарафаны, яркие шали и прочие атрибуты праздника. Солнце, которое порадовало гатчинцев в этот день, как нельзя лучше вписалось в необычный сценарий, в котором на этот раз отсутствовал эпизод сжигания чучела Масленицы.

Как рассказала руководитель Гатчинской Школы третьего возраста Татьяна Кучер, проводы Масленицы в этом году решили провести, основываясь на древнеславянских обрядах.

- Мы проходили обучение в хороводно-игровой школе в Минске, - говорит Татьяна Анатольевна. - Участвовали в семинарах по славянским солнечным праздникам. Из Минска мы привезли очень интересный и необычный ведрусский сценарий, в который заложен глубокий смысл смены эпох. На нашем празднике не только Весна будет сменять Зиму. Им будут помогать две эпохи. Эпоха Лисы — это все темное, относящееся к царству Ночи. Она уходит вместе с Зимой. На смену ей приходит эпоха Волка — воля вольная, честь, достоинство и другие все самые благородные качества. Сегодня мы будем в театрализованном виде избавляться от темных, плохих качеств, присущих эпохе Лисы. Но, конечно, эта эпоха не может уйти быстро. Она закончится тогда, когда у всего человечества тоже не останется плохих качеств.

По словам Татьяны Кучер, Школа третьего возраста продолжает развивать проект «Хороводы мира», который становится очень популярным из-за своей доброй идеи и возможностей позитивного объединения людей. Кстати, к масленичному гулянию в Школе присоединились и участники питерского хороводного проекта. На этот раз праздник помогал проводить петербуржец Тимофей Владимиров, который сыграл роль того самого Волка, представляющего новую эпоху.

Интересно, что даже мастер-класс, который проводился в этот день в Школе третьего возраста, был посвящен теме русских народных хороводов. Перед масленичным гулянием в студии рукоделия собрались женщины, которые учились раскраивать русский сарафан и плести обережные пояса. Мастер-класс провела участница творческого проекта «Шьем судьбу» Светлана Крашенникова. Этот необычный проект впервые был реализован в Санкт-Петербурге, а сейчас проходит по многим городам России. В каждом городе рукодельницы объединяются, чтобы шить народную одежду — платья, сарафаны, юбки, причем именно своими руками. Как считают участники проекта, это очень важно, так как сшитый собственными руками наряд меняет энергетику женщины и может изменить даже ее судьбу и жизнь.

С началом масленичного гуляния двор Школы третьего возраста запестрел яркими нарядами и заполнился звонкими голосами скоморохов и певуний, звуками гармони. Участники праздника радостно приветствовали Весну, которая явилась на праздник в одной оленьей упряжке вместе с Волком.

Весну радовали хороводами, песнями, задорными частушками, старинными обрядовыми играми. А вместо сожжения чучела Масленицы провели обряд очищения от плохих качеств, свойственных эпохе Лисы — от жестокости, ненависти, лени и так далее.

- Важно, чтобы люди понимали, что они входят в новое время года, время, когда заново рождается Солнце, - объяснила происходящее Татьяна Кучер. - В это время важно избавляться от плохих качеств, сохраняя в себе лучшие.

Участники масленичного гуляния буквально молодели на глазах, ведь обряд очищения, приправленный веселым праздником, — это еще и решительное «нет!» мрачному настроению, одиночеству, возрасту и недомоганиям. Все это без всякого сожаления было выброшено за «ворота» жизни.

Свой необычный, но очень веселый праздник курсисты продолжили в уютных помещениях Школы третьего возраста, где пили чай с традиционными блинами, приправляя их отличным настроением и душевными беседами.





Фото Ольги Фирсовой