Агломерация = удобный транспорт

Предложение было выдвинуто
начальником управления по транспорту Ленинградской области Павлом Постоваловым
в ходе заседания Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в сфере социально-экономического развития. Речь идёт о создании ТПУ у
станций Сертолово, Всеволожская, Мельничный ручей, Гатчина, Токсово,
Ивановская, Нева. «Значительная часть пассажиров со смежных автобусных
маршрутов воспользуется электричками, которые, минуя дорожные заторы, обеспечат
комфортную и безопасную доставку к месту назначения», — отметил Павел
Постовалов.
Ключом для пользования
общественным транспортом призван стать единый проездной билет, работающий на
территории и Ленинградской области, и Санкт-Петербурга. Сейчас «Подорожник»
успешно функционирует на межрегиональных автобусных маршрутах в Кудрово,
Мурино, Новоселье и Иннолово.