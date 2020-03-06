Агломерация = удобный транспорт

Предложение было выдвинуто начальником управления по транспорту Ленинградской области Павлом Постоваловым в ходе заседания Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития. Речь идёт о создании ТПУ у станций Сертолово, Всеволожская, Мельничный ручей, Гатчина, Токсово, Ивановская, Нева. «Значительная часть пассажиров со смежных автобусных маршрутов воспользуется электричками, которые, минуя дорожные заторы, обеспечат комфортную и безопасную доставку к месту назначения», — отметил Павел Постовалов.

Ключом для пользования общественным транспортом призван стать единый проездной билет, работающий на территории и Ленинградской области, и Санкт-Петербурга. Сейчас «Подорожник» успешно функционирует на межрегиональных автобусных маршрутах в Кудрово, Мурино, Новоселье и Иннолово.