«Сохраним родные лица Победы» на «Дороге памяти»

К 75-летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» строится Главный храм Вооруженных Сил России.

К храмовому комплексу будет проложена «Дорога памяти» — мемориал, который увековечит миллионы имен участников войны, сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные их портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков.

Для выполнения этой задачи информация об участниках Великой Отечественной войны буде перенесена из базы данных «Дорога памяти» на одноименный крупнейший мемориал войны.

В настоящее время «Дорога памяти» — это постоянно обновляемая общедоступная единая база данных об участниках Великой Отечественной войны, в которой каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сражавшегося за Родину, может поделиться фотографиями и историей из семейных архивов.

Для этой цели на порталах «Дорога памяти» (

) или «Память народа» (

) разработан специальный функционал, позволяющий легко осуществлять загрузку изображений с привязкой к персоналии. Для удобства пользователей на порталах предусмотрены алгоритмы интеллектуального поиска, автоматически подбирающие документы и сведения по заданному параметру об участниках войны. Все загруженные материалы пройдут модерацию, обработку и будут соотнесены с уже существующими данными.

Призываем всех соотечественников, жителей Ленинградской области принять участие в проекте «Дорога памяти», тем самым способствуя сохранению исторического прошлого России.