В Загвоздке появилось своё культурное пространство

Загвоздка — так мы иногда называем некое препятствие на нашем пути, заставляющее нас, как минимум, остановиться, оглядеться вокруг, а может быть, и заглянуть вглубь себя, чтобы понять, как двигаться дальше. Загвоздка — так называется и микрорайон Гатчины, считавшийся некогда одним из лучших в окрестностях города мест дачного отдыха.

Больше ста лет назад дачная Загвоздка прослыла обиталищем творческих муз, дав летний приют многим известным артистам, поэтам, писателям, художникам. В начале прошлого века в одном из частных домов Малой Загвоздки торжественно открылся летний театр, для которого несколько лет спустя было построено специальное здание с буфетом и садом. Появился здесь и свой кинематограф.

С тех пор много воды утекло, но творческий народ продолжает селиться в Загвоздке, ценя тишину, уединенность и, в то же время, непосредственную близость этого места к городу. Несмотря на это, Загвоздка долго оставалась в тени культурной жизни нашего города, пребывая в статусе гатчинских «задворок». И вот теперь у нее появился серьезный шанс стать одним из центров культурной жизни Гатчины.

«Хочу, чтобы было интересно!»

Евгений Климов — философ по натуре и художник по призванию. Основная профессиональная деятельность — концептуальное оформление витрин, которые под рукой мастера становятся чем-то большим, чем обычное декораторство, приближаясь к настоящему искусству. Кинетические скульптурные композиции Евгения можно увидеть в витринах магазинов Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России. Своего рода визитной карточкой мастерской «КлимКинетиК» стал механический велосипедист-англичанин в витрине чайного магазина «Унция» на Невском проспекте.

Жителем Гатчины Евгений Климов стал совсем недавно. В сентябре 2018 года его мастерская движущихся витрин «КлимКинетиК» переехала из Санкт-Петербурга в наш город, на одну из улиц микрорайона Загвоздка.

Художникам вообще свойственны страстность натуры, живое восприятие происходящего, неуемный интерес к жизни, истории и культуре, из которого они полными горстями черпают вдохновение. А еще, следуя своей натуре преобразователя, они стремятся совершенствовать не только свой талант, но и пространство вокруг себя.

- Когда я переехал в Гатчину, у меня были одновременно эйфория и какой-то страх — как здесь все сложится? - признается Евгений Климов. - Дом, в котором я поселился, хотя и был большим, но выглядел не слишком эстетично. И у меня сразу стали появляться мысли - как эту унылую территорию превратить во что-то интересное, что можно сделать, чтобы она со временем стала чем-то вроде арт-объекта, культурного символа Загвоздки, центра притяжения интересных творческих личностей. Мне важно, чтобы было интересно, и я делаю это в том числе для своих друзей, знакомых и, возможно, будущих друзей.

Как считает Евгений, если человека целиком захватывают какие-то важные мысли, то непременно появятся и возможности для их воплощения. Как он говорит, ветер начинает дуть в спину. Не иначе, как этот именно этот творческий ветер однажды занес художника в один самых интересных культурных центров Ленинградской области, расположенный в деревне Кайкино Волосовского района.

«Кайкино, 10» - творческое пространство, родившееся тоже на территории частного домовладения, - необычайно вдохновило Евгения. Здесь, в 75 км от Санкт-Петербурга, постоянно происходит что-то интересное - рождаются современные арт-проекты, проходят пленэры, мастер-классы и выставки. За несколько лет небольшая деревенька Кайкино превратилась в культурный оазис, где встречаются представители разных сфер культуры и некоммерческой деятельности.

- Руководитель культурного центра «Кайкино, 10» Ольга Грачева заверила меня, что все это вполне возможно, что НКО сейчас — очень хорошая тема, и они этим активно занимаются, - говорит Евгений. - А я слушал все это, как рассказ про Марс... Ольга объяснила, что то, что мы хотим сделать, не просто интересно, но имеет социальную значимость. Но своими силами подобный проект потянуть очень сложно. Она предложила поучаствовать в своем грантовом проекте, связанном с поддержкой и развитием начинающих НКО, и я согласился. Меня ввели в курс дела, рассказали про работу НКО, а главное - помогли зарегистрировать свою собственную некоммерческую организацию в рамках этого гранта. Так и начал свое существование некоммерческий культурный центр «Загвоздка».

Загвоздкинские вечера

В середине января в некоммерческом культурном центре «Загвоздка» состоялось первое мероприятие - вечер импровизационной музыки. Из Петербурга в Гатчину приехали друзья Евгения - музыканты Дмитрий Тыквин («Галерея Экспериментального Звука-21») и Николай Рубанов («АукцЫон»).

Участников первого «загвоздкинского» арт-вечера во дворе дома уже поджидал большой пень с молотком на цепи. Каждый гость забил в пень по своему личному гвоздю — так появились первые «ростки» арт-объекта, который может стать настоящим символом творческой Загвоздки.

В стенах просторной мастерской в этот вечер звучали живые изысканные звуки саксофона-сопрано и кото. Пилотная встреча пролетела буквально на одном дыхании, что вдохновило Евгения Климова на идею следующего вечера — на этот раз литературного.

Загвоздкинский пень продолжил «обрастать» гвоздями в феврале, когда в Центре состоялся первый вечер поэзии. На этой встрече гости «Загвоздки» читали как свои стихи, так и стихи любимых поэтов, от души импровизировали, говорили о литературе, истории Гатчины и поэтах, так или иначе связанных с нашим городом. Разошлись совершенно очарованные и радушием хозяев, и непринужденностью обстановки, и огнем в камине, придавшим встрече особую теплоту, и новыми знакомствами, и радостью непосредственного, не скованного официальными рамками общения.

Третья встреча в «Загвоздке» прошла на Масленице — собственно именно этого любимому празднику она и была посвящена. Масленицу гости мастерили сами — под руководством художника-профессионала Нины Поздняковой. Театральный режиссер по образованию, она сейчас считается одним из лучших в стране специалистов по созданию изделий из лозы. Взрослые и дети — все вместе — сплели из лозы красавицу, которая сама по себе уже была произведением искусства.

Все три первых мероприятия прошли без всякого сценария, но оказались на удивление удачными.

- Все началось с импровизации, и все продолжается импровизацией. - признается Евгений Климов. - Тут ведь как получается? Что-то подхватывается, и в итоге рождается что-то хорошее. Вот как, например, знаменитое стихотворение Игоря Северянина «Ананасы в шампанском» появилось? Буквально из ничего! Маяковский сидел в ресторане с Игорем Северяниным (тогда Лотарёвым), наколол на нож ломтик ананаса и сказал: «Игорь, детка, попробуйте ананасы с шампанским — удивительно вкусно!» «Детка», кстати, был старше Маяковского на шесть лет, но он не об этом подумал, а у него сразу музыка заиграла в голове: «Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! Удивительно вкусно, искристо, остро!» Так и у нас получается — один подает идею, другой подхватывает ее — и пошла музыка!

Праздник со смыслом

Несмотря на импровизационный характер уже прошедших и будущих мероприятий «Загвоздки», у Евгения Климова есть четкое понимание того, какой именно дух они должны в себе нести.

- У России очень трагическая история, и, наверное, поэтому и в нашей литературе, и в нашем искусстве много трагизма, - говорит Евгений. - В античном мире, например, несмотря на его тоже непростую историю, в искусстве всегда старались сохранять некий баланс между комедией и трагедией. У нас же в современном русском мире до сих пор существует явный дисбаланс в сторону трагедии. Мне кажется, у нас какой-то дефицит праздника, какой-то внутренней легкости, ощущения радости, которую приносит с собой жизнь... Хочется в будущем создать у нас какое-то место для праздника, радости, гимна жизни. Хочется внести в этот праздник свет, вдохновение, смысл. Наверное, нельзя совсем изменить этот мир, но в наших силах сделать его немного радостнее и лучше. Это мое кредо, которое я реализую и в своих витринах, пытаясь внести свою маленькую лепту в создание ощущения легкости и радости бытия. И главная цель культурного центра «Загвоздка» такая же — восполнить этот явный пробел в нашей жизни.

Нужна команда единомышленников!

Пока новое культурное пространство большим не назовешь. Как говорит Евгений Климов, на каждое мероприятие он может собрать сейчас не больше 15-20 человек.

- Мне пока не уместить у себя многих и не потянуть все это физически, - говорит он. - Сейчас наш культурный центр проходит время эксперимента, обкатки, и пока все это будет работать в виде полузакрытого клуба.

Впереди у Евгения — написание гранта, цель которого — обеспечить новый проект предметами первой необходимости. Центру «Загвоздка» как минимум необходимы стулья, чтобы рассадить гостей, проектор, чтобы здесь не только звучали музыка и слова, но и радовали глаз иллюстрации к тематическим вечерам.

- Сейчас мы подбираем команду единомышленником, - говорит Евгений. - Буду рад, если к нам будут подключаться новые интересные люди — музыканты, художники, актеры, историки, которые готовы предложить свои идеи каких-то интересных культурных мероприятий.

Несмотря на пока экспериментальный характер нового творческого проекта «Загвоздка», у его руководителя уже есть определенные планы на новые культурные мероприятия. В марте в Загвоздке пройдет очередная литературная встреча, посвященная Игорю Лотарёву (Северянину) и другим поэтам и писателям, так или иначе связанным с Гатчиной. Впереди нас ждут поэтические, музыкальные, краеведческие, исторические вечера, лекции и встречи, посвященные истории Гатчины, гатчинскому дворцовому комплексу, искусству.

В культурном центре «Загвоздка» будет интересно не только взрослым, но и детям, ведь Евгений Климов мечтает проводить здесь мастер-классы, выставки и фестивали, так или иначе связанные с творчеством, на самые разные темы, с привлечением самых разных мастеров и художников.

Мы желаем успехов Евгению Климову и его будущей команде в создании нового интересного пространства в нашем городе и будем обязательно следить за развитием творческих событий в Загвоздке.