«Золотая свадьба» главной мамы Гатчины

Свою
студенческую свадьбу они сыграли 13 марта 1970 года. И число 13 в этой семье –
счастливое. Лариса Павловна и Владимир Яковлевич воспитали 13 детей, в числе
которых один приемный сын.
В
2001 году семье Калининых присвоено звание «Почетная семья Ленинградской
области», они награждены медалью «За любовь и верность». Лариса Павловна
награждена медалью «Материнство» I и II степени, орденом «Материнская слава»
трех степеней. В 2017 году ей присвоено звание «Почетный гражданин города
Гатчины».
В
2000 году многодетная мама Лариса Калинина основала благотворительный Фонд
многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей «Теплый дом», который уже
много лет помогает жителям Гатчинского района, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Она собрала вокруг себя единомышленников, которые поддерживают все ее
начинания. За время работы Фонда благотворительную помощь получили и продолжают
получать сотни семей Гатчинского района. Фонд организует юридическое консультирование,
помогает детям попасть на прием к нужным врачам, проводит психологическое
сопровождение семей, организует досуг семей, много лет занимался организацией
летнего отдыха детей и подготовкой детей к школе, ежегодно выступает
организатором акции «Соберем ребенка в школу», «Весенняя неделя добра».
Главной
поддержкой и опорой Ларисы Калининой всегда был ее супруг и дети, а сегодня –
уже и 11 внуков.
Мы
поздравляем Владимира Яковлевича и Ларису Павловну Калининых с 50-летием
совместной жизни, благодарим за достойный пример, на который нужно равняться, и
желаем им крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.