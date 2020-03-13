«Золотая свадьба» главной мамы Гатчины

Свою студенческую свадьбу они сыграли 13 марта 1970 года. И число 13 в этой семье – счастливое. Лариса Павловна и Владимир Яковлевич воспитали 13 детей, в числе которых один приемный сын.

В 2001 году семье Калининых присвоено звание «Почетная семья Ленинградской области», они награждены медалью «За любовь и верность». Лариса Павловна награждена медалью «Материнство» I и II степени, орденом «Материнская слава» трех степеней. В 2017 году ей присвоено звание «Почетный гражданин города Гатчины».

В 2000 году многодетная мама Лариса Калинина основала благотворительный Фонд многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей «Теплый дом», который уже много лет помогает жителям Гатчинского района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Она собрала вокруг себя единомышленников, которые поддерживают все ее начинания. За время работы Фонда благотворительную помощь получили и продолжают получать сотни семей Гатчинского района. Фонд организует юридическое консультирование, помогает детям попасть на прием к нужным врачам, проводит психологическое сопровождение семей, организует досуг семей, много лет занимался организацией летнего отдыха детей и подготовкой детей к школе, ежегодно выступает организатором акции «Соберем ребенка в школу», «Весенняя неделя добра».

Главной поддержкой и опорой Ларисы Калининой всегда был ее супруг и дети, а сегодня – уже и 11 внуков.

Мы поздравляем Владимира Яковлевича и Ларису Павловну Калининых с 50-летием совместной жизни, благодарим за достойный пример, на который нужно равняться, и желаем им крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.