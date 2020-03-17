Алексей Ломов: «Дополнения в Конституции – это новая степень защиты»

Однако приоритетом в условиях распространения коронавируса остается здоровье граждан, поэтому в случае крайней необходимости дата может быть изменена, пояснил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании. Если решение на общероссийском голосовании будет положительным, президент издаст указ о включении этих поправок в текст Конституции РФ.

В частности, Конституция с внесенными поправками закрепляет суверенитет страны: правовой и территориальный. Поправки утверждают недопустимость отчуждения территорий. Значит, кто бы ни был президентом страны в будущем, он не сможет начать даже переговоры об отчуждении.

Свое мнение высказал депутат Законодательного Собрания Ленинградской области, заместитель секретаря Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», политолог Алексей Ломов:

- Давайте возьмем самые простые примеры: Крым и Курильские острова. Раз за разом те или иные люди или общественные движения говорят о том, что надо их отдать. Японские руководители с завидным постоянством на встречах с нашими первыми лицами поднимают вопрос о передаче островов. Западные политики все время требуют нас вернуть Крым. Уверен, что закрепление новых поправок в Конституции, наконец, поставят точку в вопросе передачи территорий другим государствам. Благодаря изменениям в главном законе страны у будущих руководителей России точно не возникнет такого желания.

Станет ли Россия более агрессивной с принятием новых поправок? Да нет, конечно. Речь здесь идет о защите собственного суверенитета. Дополнения в Конституции – это новая степень защиты страны и ее границ.