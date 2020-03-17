Алексей Ломов: «Дополнения в Конституции – это новая степень защиты»

Однако
приоритетом в условиях распространения коронавируса остается здоровье граждан,
поэтому в случае крайней необходимости дата может быть изменена, пояснил ТАСС
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Изменения
в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины
граждан, принявших участие в голосовании. Если решение на общероссийском
голосовании будет положительным, президент издаст указ о включении этих
поправок в текст Конституции РФ.
В частности, Конституция с внесенными поправками закрепляет суверенитет страны: правовой и территориальный. Поправки утверждают недопустимость отчуждения территорий. Значит, кто бы ни был президентом страны в будущем, он не сможет начать даже переговоры об отчуждении.
Свое мнение
высказал депутат Законодательного Собрания Ленинградской области, заместитель
секретаря Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая
Россия», политолог Алексей Ломов:
- Давайте
возьмем самые простые примеры: Крым и Курильские острова. Раз за разом те или
иные люди или общественные движения говорят о том, что надо их отдать. Японские
руководители с завидным постоянством на встречах с нашими первыми лицами
поднимают вопрос о передаче островов. Западные политики все время требуют нас
вернуть Крым. Уверен, что закрепление новых поправок в Конституции, наконец,
поставят точку в вопросе передачи территорий другим государствам. Благодаря
изменениям в главном законе страны у будущих руководителей России точно не
возникнет такого желания.
Станет
ли Россия более агрессивной с принятием новых поправок? Да нет, конечно. Речь
здесь идет о защите собственного суверенитета. Дополнения в Конституции – это
новая степень защиты страны и ее границ.