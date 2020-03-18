За мошенничество с материнским капиталом – под суд

Гатчинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы, обвиняемой в свершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - покушение на мошенничество при получении средств материнского капитала.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая, лишенная родительских прав в отношении первого ребенка, после рождения второго обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В прокуратуре уверены, что гражданка знала, что не имеет прав на дополнительные меры государственной поддержки, однако решила «попробовать». По ее заявлению Пенсионным фондом России было вынесено решение о выдаче гражданке сертификата на материнский (семейный) капитал. Однако воспользоваться денежными средствами материнского капитала женщина не успела. Факт представления недостоверных сведений о лишении родительских прав и, соответственно, отсутствия прав на получение дополнительных мер государственной поддержки, был выявлен.

В настоящее время уголовное дело направлено в Гатчинский городской суд для рассмотрения. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.