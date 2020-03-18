За мошенничество с материнским капиталом – под суд

Гатчинской городской
прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении местной
жительницы, обвиняемой в свершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30
ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - покушение на мошенничество при получении средств
материнского капитала.
В ходе расследования
уголовного дела установлено, что обвиняемая, лишенная родительских прав в
отношении первого ребенка, после рождения второго обратилась в Пенсионный фонд с
заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал. В прокуратуре уверены, что гражданка знала, что не имеет прав на
дополнительные меры государственной поддержки, однако решила «попробовать». По ее
заявлению Пенсионным фондом России было вынесено решение о выдаче гражданке
сертификата на материнский (семейный) капитал. Однако воспользоваться денежными
средствами материнского капитала женщина не успела. Факт представления
недостоверных сведений о лишении родительских прав и, соответственно,
отсутствия прав на получение дополнительных мер государственной поддержки, был
выявлен.
В настоящее время уголовное
дело направлено в Гатчинский городской суд для рассмотрения. За совершение
указанного преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на
срок до шести лет.