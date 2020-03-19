Эксперты Кадастровой палаты Ленобласти ответят на вопросы владельцев загородной недвижимости

Эксперты Кадастровой палаты Ленобласти ответят на вопросы владельцев загородной недвижимости

20 марта Кадастровая палата Ленинградской области проведет телефонную консультацию для владельцев загородной недвижимости.

Рубрики : Общество     19 Mar 2020
Как оформить садовый или жилой дом? Что можно строить на садовых участках? Как прописаться на даче? Что признается самостроем? Как перевести садовый дом в жилой и наоборот?

Задать свой вопрос можно с 11:00-13:00 по телефону «горячей линии»: 8(812) 630-40-46.   
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