Эксперты Кадастровой палаты Ленобласти ответят на вопросы владельцев загородной недвижимости

Как оформить садовый или жилой дом? Что можно строить на садовых участках? Как прописаться на даче? Что признается самостроем? Как перевести садовый дом в жилой и наоборот?





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