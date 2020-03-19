Область готова обеспечить торговые сети молоком, мясом и яйцами

Встречу провели
заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко и
председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Светлана Нерушай.
Олег Малащенко отметил,
что производители Ленинградской области всегда готовы поставить дополнительные
объемы выпускаемой в регионе продукции: молока, яиц, мяса птицы, свинины,
мясных и рыбных консервов.
Представители торговых
сетей «Лента», «Окей», «Дикси» и Леноблпотребсоюз рассказали о наличии запасов
продовольствия в торговых залах и торговых распределительных центрах.
Ритейлеры подтвердили
наличие на складах в регионе основных продуктов питания, как минимум, на месяц
без дополнительных поставок.
При этом, в связи с
увеличением потребительского спроса, сети следят за регулярным пополнением
товарных запасов, делают дополнительные заказы, организуют дополнительный
подвоз товаров в магазины.