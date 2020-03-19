Область готова обеспечить торговые сети молоком, мясом и яйцами

Область готова обеспечить торговые сети молоком, мясом и яйцами

В комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области состоялось оперативное совещание с представителями торговых сетей.

Рубрики : Общество     19 Mar 2020

Встречу провели заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко и председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай.

Олег Малащенко отметил, что производители Ленинградской области всегда готовы поставить дополнительные объемы выпускаемой в регионе продукции: молока, яиц, мяса птицы, свинины, мясных и рыбных консервов.

Представители торговых сетей «Лента», «Окей», «Дикси» и Леноблпотребсоюз рассказали о наличии запасов продовольствия в торговых залах и торговых распределительных центрах.

Ритейлеры подтвердили наличие на складах в регионе основных продуктов питания, как минимум, на месяц без дополнительных поставок.

При этом, в связи с увеличением потребительского спроса, сети следят за регулярным пополнением товарных запасов, делают дополнительные заказы, организуют дополнительный подвоз товаров в магазины.

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