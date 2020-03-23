«Торпеда» оказалась самой меткой

Соревнования проходили по системе «набор очков». Каждая из девяти команд представила шесть участников.

По итогам победителем стала команда «Торпеда», которая набрала 2601 очко. На втором месте – команда «Сильвия – ветераны» (2446 очков), на третье месте – «Фортуна» (2242 очка), на четвертом месте – «Школа третьего возраста» (2186 очков), пятое место – «Арена» (2156 очков), шестое место – «Мариенбург» (2104 очка), седьмое место – «Маяк» (2026 очков), восьмое место – «Всероссийское общество слепых» (1928 очков), девятое место – «Спартак» (1854 очка).

В личном первенстве лучшими стали Елена Кислова из команды «Арена» (502 очка) и Владимир Зарецкий из команды «Торпеда» (551 очко). Второе место заняли Зоя Романова («Сильвия-ветераны», 445 очков) и Евгений Тарновский («Фортуна», 512 очков). Бронзу завоевали Галина Балашова («Мариенбург», 437 очков) и Сергей Шансов («Торпеда», 476 очков).

Шестой этап Спартакиады – соревнования по бадминтону пройдут первого апреля в ФОК «Арена».