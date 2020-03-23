«Важно, чтобы мы знали, что мы нужны друг другу»

Фонд «Благо Дари» не впервые поддерживает инициативы неравнодушных горожан, работающих в социальной сфере. В ноябре 2019 года в выставочном зале духовно-просветительского центра Покровского собора впервые широкой публике были представлены творческие работы проживающих Гатчинского психоневрологического интерната. Особенной стала и новая выставка «Связь поколений», которую инициировала руководитель проекта «Дарю Добро» Гатчинской Школы третьего возраста Вера Бондарева.

Как рассказала Вера Бондарева, социальный проект «Дарю Добро» существует уже два года. Волонтеры Школы третьего возраста проводят творческие мастер-классы для детей из приюта при гатчинском комплексном центре социального обслуживания населения «Дарина». Подружились они и с пожилыми людьми, проживающими в стационаре сестринского ухода «Родные люди».

- Как волонтеры, мы приходим к людям разных поколений - и к детям, и к пожилым, - говорит Вера Бондарева. - И нас удивляет художественное многообразие талантов у наших подопечных. В прошлом году мы с детьми из «Дарины» посетили выставку талантливых жителей психоневрологического интерната, и в глазах наших воспитанников я увидела желание тоже показать свои работы людям. Так родилась мысль создать выставку, связывающую разные поколения. С этой своей мечтой я пришла к директору фонда «Благо Дари» Олегу Богданову, и он согласился нам помочь.

Выставка «Связь поколений» получилась невероятно трогательной и вдохновляющей. Милые детские работы здесь соседствуют с теплыми изделиями женщин, большинству из которых уже далеко за восемьдесят. В экспозиции можно увидеть и рисунки, и картины в технике «кинусайга», и вязаные аксессуары, и игрушки, и маленькие панно в технике лоскутного шитья, и картинки из валяной шерсти, и изделия из бисера.

Кто-то из авторов этих работ остался без семьи, кто-то пережил немецкие концлагеря, кто-то прикован к постели после инсульта... Но для каждого из них очень важно почувствовать себя нужными и полезными обществу.

Людмила Ивановна Лукьянова из стационара «Родные люди» представила свои рисунки, работы шерстью, милые вязаные изделия.

- Раньше я никогда не рукодельничала, - признается она. - Теперь занимаюсь этим просто для души, с огромным удовольствием, как только появляется свободная минутка.

На выставке «Связь поколений» можно полюбоваться и лоскутными изделиями мастериц из клуба «Барджелочка» Школы третьего возраста. Здесь представлены необыкновенно красивые работы Надежды Мельниковой, Натальи Бушмелёвой, Дины Бибкиной, Галины Юнусовой.

Как рассказала руководитель клуба «Барджелочка» Надежда Мельникова, в каждой из работ есть элементы уникальной старинной техники барджелло. Эта полузабытая техника лоскутного шитья требует необыкновенно кропотливого труда. Зато в итоге получаются очень эффектные орнаментальные композиции, для которых характерны необычные переливы тонов. Кстати, на выставке представлены и детские работы в технике пэчворк, которые ребята из приюта в «Дарине» делают под руководством педагога Елизаветы Ивановны Александровой.

- И взрослые, и дети не только передают что-то другу другу, но и берут для себя, - говорит Вера Бондарева. - Маленькие дети делятся с пожилыми людьми своей неисчерпаемой энергией, пожилые учат детей мастерству, передавая им свое тепло. Неважно, кто где живет и чем занимается. Важно взаимопонимание, важно, чтобы мы знали, что мы друг другу нужны...

- Тем и уникальна эта выставка, что она несет в себе не только художественную и культурную, но еще и социальную ценность, - уверен руководитель фонда «Благо Дари» Олег Богданов. - Мы хотели бы сделать подобные выставки доброй традицией для нашего города. На них происходит сближение людей друг с другом, отметаются условности, обусловливающие различия между нами. Люди, которые в силу жизненных обстоятельств или возраста в чем-то ограничены в своих возможностях, могут чувствовать себя творческими и востребованными личностями.

Выставка «Связь поколений» в духовно-просветительском центре Покровского собора продлится до 3 апреля. Адрес: Гатчина, ул. Красная, 1Б. Часы работы выставочного зала: вторник, суббота, воскресенье (12.00-16.00), среда, четверг, пятница (14.00-17.00).



