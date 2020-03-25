Президент подписал указ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

Текст
указа:
«В
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской
Федерации постановляю:
1.
Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением за работниками
заработной платы.
2.
Настоящий Указ не распространяется на работников:
а)
непрерывно действующих организаций;
б)
медицинских и аптечных организаций;
в)
организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой
необходимости;
г)
организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных
обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия населения;
д)
организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные
работы.
3.
Федеральным органам государственной власти определить численность федеральных
государственных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г.
функционирование этих органов.
4.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления определить в зависимости от
санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории
Российской Федерации численность государственных и муниципальных служащих,
обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих органов.
5.
Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации,
определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020
г. функционирование этих организаций.
6.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования».