Рабочие места для мам

В мини-ярмарке приняли участие всего три работодателя, но они являются постоянными клиентами Центра занятости населения и готовы предложить работу как раз женщинам с детьми, которым подойдут вакансии со свободным графиком.

Так, индивидуальный предприниматель Сергей Евгеньевич Корчемкин предложил вакансии повара, кондитера, водителя, медицинской сестры по диетическому питанию, врача-диетолога, страхового агента. Светлана Александровна Кирилина также предложила вакансии повара и ученика повара с возможностью обучения. Гатчинский почтамт – филиал АО «Почта России» приглашает на работу операторов связи, почтальонов, начальников ОПС, инженеров-энергетиков, архивариусов и других специалистов как для работы в Гатчинском, так и в Лужском районах.

Всего в базе данных Гатчинского филиала областного Центра занятости населения сегодня доступны более полутора тысяч вакансий по различным профессиям и специальностям.

Как рассказала директор Гатчинского филиала Елена Крылова, среди клиентов учреждения сегодня востребовано профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации. В 2019 году появилась возможность пройти обучение женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. С 2020 года эта возможность стала доступна неработающим женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста.

- Таким мамочкам подходит свободный график. Поэтому мы предлагаем им пройти обучение, в том числе частично в дистанционной форме, и, как вариант, стать самозанятыми, - сказала Елена Крылова.

Среди клиентов Гатчинского филиала Центра занятости населения востребованы следующие направления профобучения: педагогические специальности, бухгалтерия, государственные закупки, профессия портного и мастера по маникюру и педикюру. Также педагоги, психологи и логопеды могут с помощью Центра занятости населения повысить свою квалификацию. Бесплатное обучение сегодня доступно для людей предпенсионного и пенсионного возраста.

Очередная расширенная ярмарка вакансий для всех желающих, в которой примут участие более 20 работодателей, запланирована на 17 апреля. Она пройдет на базе Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовой организации города Гатчины по адресу: Гатчина, проспект 25 Октября, 28А.