Рабочие места для мам

В мини-ярмарке приняли
участие всего три работодателя, но они являются постоянными клиентами Центра
занятости населения и готовы предложить работу как раз женщинам с детьми,
которым подойдут вакансии со свободным графиком.
Так, индивидуальный предприниматель
Сергей Евгеньевич Корчемкин предложил вакансии повара, кондитера, водителя,
медицинской сестры по диетическому питанию, врача-диетолога, страхового агента.
Светлана Александровна Кирилина также предложила вакансии повара и ученика
повара с возможностью обучения. Гатчинский почтамт – филиал АО «Почта России»
приглашает на работу операторов связи, почтальонов, начальников ОПС,
инженеров-энергетиков, архивариусов и других специалистов как для работы в
Гатчинском, так и в Лужском районах.
Всего в базе данных
Гатчинского филиала областного Центра занятости населения сегодня доступны
более полутора тысяч вакансий по различным профессиям и специальностям.
Как рассказала директор
Гатчинского филиала Елена Крылова, среди клиентов учреждения сегодня востребовано
профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации. В 2019 году
появилась возможность пройти обучение женщинам, находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до трех лет. С 2020 года эта возможность стала доступна
неработающим женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста.
- Таким мамочкам подходит
свободный график. Поэтому мы предлагаем им пройти обучение, в том числе
частично в дистанционной форме, и, как вариант, стать самозанятыми, - сказала
Елена Крылова.
Среди клиентов
Гатчинского филиала Центра занятости населения востребованы следующие
направления профобучения: педагогические специальности, бухгалтерия,
государственные закупки, профессия портного и мастера по маникюру и педикюру.
Также педагоги, психологи и логопеды могут с помощью Центра занятости населения
повысить свою квалификацию. Бесплатное обучение сегодня доступно для людей
предпенсионного и пенсионного возраста.
Очередная расширенная ярмарка вакансий для всех желающих, в которой примут участие более 20 работодателей, запланирована на 17 апреля. Она пройдет на базе Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовой организации города Гатчины по адресу: Гатчина, проспект 25 Октября, 28А.