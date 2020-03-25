В Гатчине появился Ингербургский проезд

Как
сообщил председатель комитета строительства и градостроительного развития
территорий администрации Гатчинского района Дмитрий Коновалов, возникла
необходимость присвоить наименования трем городским проездам.
Предварительно
вопрос был обсужден на заседании комиссии по присвоению, изменению и
аннулированию наименований элементам планировочной структуры и улично-дорожной
сети города. Так, проезд между Пушкинским шоссе и улицей Чехова вдоль жилого
квартала IQ Гатчина и ТРК «Кубус» было предложено назвать Ингербургский. Проезду между Пушкинским и Ленинградском
шоссе у автозаправки решили назвать Митрофановский, так как по соседству
расположен храм святителя Митрофана Воронежского. Проезд от Старой дороги к
микрорайону «Речной» было решено назвать Речной проезд.
Депутаты
также одобрили изменения в состав комиссии по присвоению, изменению и
аннулированию наименований элементам планировочной структуры и улично-дорожной
сети города. Председателем комиссии утвердили заместителя главы администрации
Ларису Абаренко, заместителем председателя комиссии - заместителя председателя комитета
строительства и градостроительного развития территорий Наталью Медведеву. В
состав комиссии вошли депутаты Гатчины Галина Паламарчук и Елена Суралева,
директор музея города Гатчины Екатерина Потоцкая, заместитель председателя
Гатчинского ВООПИК Константин Иванов и краевед Валерий Мачульский.
Андрей Соколов