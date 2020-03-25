В Гатчине появился Ингербургский проезд

Как сообщил председатель комитета строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского района Дмитрий Коновалов, возникла необходимость присвоить наименования трем городским проездам.

Предварительно вопрос был обсужден на заседании комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементам планировочной структуры и улично-дорожной сети города. Так, проезд между Пушкинским шоссе и улицей Чехова вдоль жилого квартала IQ Гатчина и ТРК «Кубус» было предложено назвать Ингербургский. Проезду между Пушкинским и Ленинградском шоссе у автозаправки решили назвать Митрофановский, так как по соседству расположен храм святителя Митрофана Воронежского. Проезд от Старой дороги к микрорайону «Речной» было решено назвать Речной проезд.

Депутаты также одобрили изменения в состав комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементам планировочной структуры и улично-дорожной сети города. Председателем комиссии утвердили заместителя главы администрации Ларису Абаренко, заместителем председателя комиссии - заместителя председателя комитета строительства и градостроительного развития территорий Наталью Медведеву. В состав комиссии вошли депутаты Гатчины Галина Паламарчук и Елена Суралева, директор музея города Гатчины Екатерина Потоцкая, заместитель председателя Гатчинского ВООПИК Константин Иванов и краевед Валерий Мачульский.

Андрей Соколов