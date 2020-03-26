Как из малышей и юниоров воспитать инженеров

Об успехах своих подопечных рассказали директор ИМЦ Игорь Евдокимов и его заместители Ольга Мажарцева и Татьяна Муравьева.

- Чемпионат «ЮниорПрофи» входит в большую семью WorldSkills Russia и является начальной ступенью перед большим чемпионатом «Молодые профессионалы», где соревнуются юниоры и студенты. Это свое-

образная ранняя профориентация школьников среднего и старшего звена. На чемпионате «ЮниорПрофи» ребята работают по два человека в команде, в отличие от своих коллег, которые на чемпионате «Молодые профессионалы» выступают сольно, - пояснила Ольга Мажарцева.

IV региональный чемпионат «ЮниорПрофи» проходил с 23 по 26 января на базе Кировского Политехнического техникума. В соревнованиях приняли участие 129 школьников и 70 экспертов со всей Ленинградской области. В этом году школьники от 10 до 17 лет демонстрировали свое мастерство в девяти компетенциях: «Сетевое и системное администрирование», «Инженерный дизайн CAD», «Медиакоммуникации», «Прототипирование», «Интернет вещей», «Электромонтажные работы», «Мехатроника», «Электроника», «Мобильная робототехника».

Гатчинский район представляли 12 учащихся в трех компетенциях: «Прототипирование», «Инженерный дизайн» и «Интернет вещей». Все они являются воспитанниками Информационно-методического центра Гатчинского района и дополнительно изучают программы «3D моделирование. ЮниорПрофи», «Лазерные технологии», «3D моделирование. Компас», «Arduino» на базах своих школ.

В очередной раз успешно выступили воспитанники старшего регионального эксперта компетенции «Инженерный дизайн CAD», заместителя директора Гатчинской школы № 9 Светланы Евгеньевны Кучер. Анастасия Кучер (7 класс, Гатчинский лицей № 3) и Василий Бойцов (7 класс, Гатчинская школа № 9) заняли первое место в компетенции «Инженерный дизайн CAD» (возрастная категория 10+). Второе место в этой же компетенции, но в возрастной категории 14+ заняли ученики Гатчинской школы № 9 Даниил Доронин (11 класс) и Данил Морозов (8 класс). В компетенции «Прототипирование» ученики Гатчинской школы № 9 Антон Зыков (11 класс) и Никита Романов (10 класс) стали лучшими в возрастной категории 14+.

Семиклассники Юлиана Петрова и Михаил Катараев из гимназии имени К.Д. Ушинского под руководством своего педагога Юлии Алексеевны Сергеевой заняли первое место в компетенции «Прототипирование 10+».

Успешно дебютировали в компетенции «Интернет вещей» воспитанники Евгения Васильевича Рогачева – девятиклассники Тимофей Власов и Владимир Шошин из Коммунарской школы

№ 2. В возрастной категории 14+ они заняли четвертое место. В компетенции «Интернет вещей» участники проектируют «умные» дома и приборы, которые могут облегчить жизнь человека так, чтобы техника сама включалась, выключалась под дистанционным управлением человека с помощью компьютера или мобильного телефона.

- На базе центра в Коммунаре проходит подготовка подростков для участия в компетенциях «Интернет вещей» и «Мобильная робототехника». Для этого закуплено необходимое оборудование, обучены педагоги и постоянно обновляется содержание дополнительных общеразвивающих программ, – уточнила Татьяна Муравьева.

Также воспитанники Информационно-методического центра представляли Гатчинский район в категории «Юниоры» на IV Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходил с 18 по 20 февраля в 17 учебных учреждениях региона по 48 компетенциям.

В компетенции «Инженерный дизайн CAD» выступал Данил Морозов. В компетенции «Изготовление прототипов» – две команды в составе Михаила Карпова, Алексея Витковского и Полины Огарковой, Александра Титова. Антон Зыков в компетенции «Изготовление прототипов» соревновался в старшей группе. На площадках чемпионата «Инженерный дизайн CAD» и «Изготовление прототипов» в качестве экспертов работали педагоги Информационно-методического центра Гатчинского района Ирина Ивановна Павлова, Ольга Федоровна Мажарцева, Вера Андреевна Уханева и Светлана Евгеньевна Кучер.

По итогам чемпионата золотые медали получили Данил Морозов и Антон Зыков. Они смогут принять участие в отборочных соревнованиях на финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Напомним, с 2017 года Информационно-методический центр Гатчинского района является региональной инновационной площадкой (РИП) по программе «Центры подготовки компетенций как ресурс профессионального самоопределения обучающихся в системе дополнительного образования» и проводит на региональном уровне учебно-тренировочные сборы, отборочные соревнования, методические семинары по компетенции «Инженерный дизайн CAD».

За время работы в качестве РИПа Информационно-методический центр оснастили всем необходимым оборудованием, это в том числе 20 моноблоков, на которых установлены сертифицированные программы КОМПАС-3D LT (простейшая система трехмерного моделирования), Creo Parametric для параметрического и прямого моделирования изделий и Autodesk AutoCAD для трехмерного компьютерного моделирования. Именно эти программы используются в ходе проведения соревнований чемпионата «ЮниорПрофи».

- Ребята выполняют на чемпионате очень интересные задания: делают 3D модели по чертежам и, наоборот, создают чертежи по готовым предметам. На этот раз им предстояло сделать чертежи для лодочного весла и некоторых элементов моторной лодки, - рассказал Игорь Евдокимов.

Для формирования у ребят культуры комплексного применения знаний в области 3D технологий в центре закуплены современные технические средства: наборы фанкластика для 3D моделирования, 3D принтеры и 3D ручки, 3D сканеры ручные и на поворотном столе. Ребятам доступен 3D класс, где с помощью специальных очков они могут смотреть фильмы по физике, биологии, химии, чтобы изучать мир в трехмерном изображении.

Также Информационно-методический центр уже три года входит в Ассоциацию 3D образования и является одной из трех региональных инновационных площадок Ленинградской области, которые развивают среди школьников направление «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании». Ежегодно на базе ИМЦ проходят мастер-классы, учебно-тренировочные сборы и отборочные соревнования в рамках «Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям» .

Это направление интересно тем, что ребята могут проявить себя в объемном рисовании, программном моделировании и 3D-сканировании с последующей печатью.