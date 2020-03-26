Как из малышей и юниоров воспитать инженеров

Об успехах своих
подопечных рассказали директор ИМЦ Игорь Евдокимов и его заместители Ольга
Мажарцева и Татьяна Муравьева.
- Чемпионат «ЮниорПрофи»
входит в большую семью WorldSkills
Russia
и является начальной ступенью перед большим чемпионатом «Молодые
профессионалы», где соревнуются юниоры и студенты. Это свое-
образная ранняя
профориентация школьников среднего и старшего звена. На чемпионате «ЮниорПрофи»
ребята работают по два человека в команде, в отличие от своих коллег, которые
на чемпионате «Молодые профессионалы» выступают сольно, - пояснила Ольга
Мажарцева.
IV региональный чемпионат «ЮниорПрофи» проходил с 23 по
26 января на базе Кировского Политехнического техникума. В соревнованиях
приняли участие 129 школьников и 70 экспертов со всей Ленинградской области. В
этом году школьники от 10 до 17 лет демонстрировали свое мастерство в девяти
компетенциях: «Сетевое и системное администрирование», «Инженерный дизайн CAD», «Медиакоммуникации»,
«Прототипирование», «Интернет вещей», «Электромонтажные работы», «Мехатроника»,
«Электроника», «Мобильная робототехника».
Гатчинский район
представляли 12 учащихся в трех компетенциях: «Прототипирование», «Инженерный
дизайн» и «Интернет вещей». Все они являются воспитанниками
Информационно-методического центра Гатчинского района и дополнительно изучают
программы «3D
моделирование. ЮниорПрофи», «Лазерные технологии», «3D моделирование. Компас», «Arduino» на базах своих школ.
В очередной раз успешно
выступили воспитанники старшего регионального эксперта компетенции «Инженерный
дизайн CAD»,
заместителя директора Гатчинской школы № 9 Светланы Евгеньевны Кучер. Анастасия
Кучер (7 класс, Гатчинский лицей № 3) и Василий Бойцов (7 класс, Гатчинская
школа № 9) заняли первое место в компетенции «Инженерный дизайн CAD» (возрастная категория 10+). Второе
место в этой же компетенции, но в возрастной категории 14+ заняли ученики
Гатчинской школы № 9 Даниил Доронин (11 класс) и Данил Морозов (8 класс). В
компетенции «Прототипирование» ученики Гатчинской школы № 9 Антон Зыков (11
класс) и Никита Романов (10 класс) стали лучшими в возрастной категории 14+.
Семиклассники Юлиана
Петрова и Михаил Катараев из гимназии имени К.Д. Ушинского под руководством
своего педагога Юлии Алексеевны Сергеевой заняли первое место в компетенции «Прототипирование
10+».
Успешно дебютировали в
компетенции «Интернет вещей» воспитанники Евгения Васильевича Рогачева –
девятиклассники Тимофей Власов и Владимир Шошин из Коммунарской школы
№ 2. В возрастной
категории 14+ они заняли четвертое место. В компетенции «Интернет вещей»
участники проектируют «умные» дома и приборы, которые могут облегчить жизнь
человека так, чтобы техника сама включалась, выключалась под дистанционным
управлением человека с помощью компьютера или мобильного телефона.
- На базе центра в
Коммунаре проходит подготовка подростков для участия в компетенциях «Интернет
вещей» и «Мобильная робототехника». Для этого закуплено необходимое
оборудование, обучены педагоги и постоянно обновляется содержание
дополнительных общеразвивающих программ, – уточнила Татьяна Муравьева.
Также воспитанники
Информационно-методического центра представляли Гатчинский район в категории
«Юниоры» на IV
Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходил с 18 по 20 февраля
в 17 учебных учреждениях региона по 48 компетенциям.
В компетенции «Инженерный
дизайн CAD»
выступал Данил Морозов. В компетенции «Изготовление прототипов» – две команды в
составе Михаила Карпова, Алексея Витковского и Полины Огарковой, Александра Титова.
Антон Зыков в компетенции «Изготовление прототипов» соревновался в старшей
группе. На площадках чемпионата «Инженерный дизайн CAD» и «Изготовление прототипов» в
качестве экспертов работали педагоги Информационно-методического центра
Гатчинского района Ирина Ивановна Павлова, Ольга Федоровна Мажарцева, Вера
Андреевна Уханева и Светлана Евгеньевна Кучер.
По итогам чемпионата
золотые медали получили Данил Морозов и Антон Зыков. Они смогут принять участие
в отборочных соревнованиях на финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».
Напомним, с 2017 года
Информационно-методический центр Гатчинского района является региональной
инновационной площадкой (РИП) по программе «Центры подготовки компетенций как
ресурс профессионального самоопределения обучающихся в системе дополнительного
образования» и проводит на региональном уровне учебно-тренировочные сборы,
отборочные соревнования, методические семинары по компетенции «Инженерный
дизайн CAD».
За время работы в
качестве РИПа Информационно-методический центр оснастили всем необходимым
оборудованием, это в том числе 20 моноблоков, на которых установлены
сертифицированные программы КОМПАС-3D LT (простейшая система трехмерного моделирования), Creo Parametric для параметрического и
прямого моделирования изделий и Autodesk
AutoCAD
для трехмерного компьютерного моделирования. Именно эти программы используются
в ходе проведения соревнований чемпионата «ЮниорПрофи».
- Ребята выполняют на
чемпионате очень интересные задания: делают 3D модели по чертежам и, наоборот,
создают чертежи по готовым предметам. На этот раз им предстояло сделать чертежи
для лодочного весла и некоторых элементов моторной лодки, - рассказал Игорь
Евдокимов.
Для формирования у ребят
культуры комплексного применения знаний в области 3D технологий в центре закуплены
современные технические средства: наборы фанкластика для 3D моделирования, 3D принтеры и 3D ручки, 3D сканеры ручные и на поворотном
столе. Ребятам доступен 3D
класс, где с помощью специальных очков они могут смотреть фильмы по физике,
биологии, химии, чтобы изучать мир в трехмерном изображении.
Также
Информационно-методический центр уже три года входит в Ассоциацию 3D образования и является одной из трех
региональных инновационных площадок Ленинградской области, которые развивают среди
школьников направление «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании». Ежегодно
на базе ИМЦ проходят мастер-классы, учебно-тренировочные сборы и отборочные
соревнования в рамках «Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям» .
Это направление интересно тем, что ребята могут проявить себя в объемном рисовании, программном моделировании и 3D-сканировании с последующей печатью.