«Горячая линия» для работников

Звонки на «горячую линию» принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00 часов по номеру 8-800-350-47-47. После 17 часов вопрос и контакты для связи можно оставить на автоответчике.

«Горячая линия» будет работать в таком же режиме и в течение недели, объявленной нерабочей – с 30 марта по 3 апреля.

Консультанты Биржи труда оперативно предоставят информацию по вопросам, связанным с трудоустройством, задержкой выплаты заработной платы, приостановкой деятельности предприятий региона, а также порядком получения государственных услуг в области содействия занятости населения.