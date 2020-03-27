«Горячая линия» для работников

«Горячая линия» для работников

Биржа труда принимает звонки от жителей Ленинградской области по вопросам приостановки деятельности предприятий и выплате заработной платы.

Рубрики : Общество     27 Mar 2020

Звонки на «горячую линию» принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00 часов по номеру 8-800-350-47-47. После 17 часов вопрос и контакты для связи можно оставить на автоответчике.

«Горячая линия» будет работать в таком же режиме и в течение недели, объявленной нерабочей – с 30 марта по 3 апреля.

Консультанты Биржи труда оперативно предоставят информацию по вопросам, связанным с трудоустройством, задержкой выплаты заработной платы, приостановкой деятельности предприятий региона, а также порядком получения государственных услуг в области содействия занятости населения.
Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+