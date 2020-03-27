«Горячая линия» для работников

Биржа труда принимает звонки от жителей Ленинградской области по вопросам приостановки деятельности предприятий и выплате заработной платы.
Звонки на «горячую линию»
принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00 часов по номеру 8-800-350-47-47. После 17
часов вопрос и контакты для связи можно оставить на автоответчике.
«Горячая линия» будет
работать в таком же режиме и в течение недели, объявленной нерабочей – с 30
марта по 3 апреля.
Консультанты Биржи труда
оперативно предоставят информацию по вопросам, связанным с трудоустройством,
задержкой выплаты заработной платы, приостановкой деятельности предприятий
региона, а также порядком получения государственных услуг в области содействия
занятости населения.
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