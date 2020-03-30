Гатчинский спиртовой завод готов выпускать дезинфицирующие средства

По словам Елены Якубчик, Гатчинский спиртовой завод («ГСЗ») готов в самые кратчайшие сроки наладить производство необходимых дезинфицирующих средств для населения.

Сегодня ООО «ГСЗ» - единственный завод, производящий спирт в Северо-Западном регионе из спирта-сырца на собственной ректификационной колонке. Предприятие выпускает до 300 тонн спирта в месяц для атомных электростанций, военно-морского флота, аптек, больниц и промышленных предприятий. Данная продукция доступна сегодня только юридическим лицам и облагается акцизом. Производство одного литра спирта оценивается в 990 рублей.

В случае оперативного получения лицензии Росалкогольрегулирования, ООО «ГСЗ» сможет быстро наладить и выпуск дезинфицирующего средства для населения в упаковке объемом 100 мл, не облагаемого акцизом. Оно будет содержать 75 % спирта. Этого объема достаточно для обработки рук и поверхностей для исключения распространения инфекции.

- Недостатка в первичном сырье у предприятия нет, все поступающие заявки мы способны удовлетворить. При получении соответствующей лицензии, уже через три дня мы могли бы выдать такую продукцию для потребителей, - подчеркнула Елена Якубчик.

Александр Дрозденко пообещал поддержать инициативу Гатчинского спиртового завода.

- Нам очень нужны средства для дезинфекции, чтобы жители региона могли пользоваться ими в быту, и, конечно, чтобы ими были в первую очередь обеспечены наши учреждения здравоохранения и Роспотребнадзор, - сказал он.

Соответствующее письмо в Росалкогольрегулирование с просьбой максимально ускорить выдачу лицензии ООО «ГСЗ» на выпуск средств дезинфекции направит Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности правительства Ленинградской области.