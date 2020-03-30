Гатчинский спиртовой завод готов выпускать дезинфицирующие средства

По словам Елены Якубчик, Гатчинский
спиртовой завод («ГСЗ») готов в самые кратчайшие сроки наладить производство необходимых
дезинфицирующих средств для населения.
Сегодня ООО «ГСЗ» - единственный завод,
производящий спирт в Северо-Западном регионе из спирта-сырца на собственной
ректификационной колонке. Предприятие выпускает до 300 тонн спирта в месяц для атомных
электростанций, военно-морского флота, аптек, больниц и промышленных
предприятий. Данная продукция доступна сегодня только юридическим лицам и облагается
акцизом. Производство одного литра спирта оценивается в 990 рублей.
В случае оперативного получения лицензии
Росалкогольрегулирования, ООО «ГСЗ» сможет быстро наладить и выпуск
дезинфицирующего средства для населения в упаковке объемом 100 мл, не
облагаемого акцизом. Оно будет содержать 75 % спирта. Этого объема достаточно
для обработки рук и поверхностей для исключения распространения инфекции.
- Недостатка в первичном сырье у
предприятия нет, все поступающие заявки мы способны удовлетворить. При
получении соответствующей лицензии, уже через три дня мы могли бы выдать такую
продукцию для потребителей, - подчеркнула Елена Якубчик.
Александр Дрозденко пообещал поддержать
инициативу Гатчинского спиртового завода.
- Нам очень нужны средства для
дезинфекции, чтобы жители региона могли пользоваться ими в быту, и, конечно,
чтобы ими были в первую очередь обеспечены наши учреждения здравоохранения и Роспотребнадзор,
- сказал он.
Соответствующее письмо в
Росалкогольрегулирование с просьбой максимально ускорить выдачу лицензии ООО «ГСЗ»
на выпуск средств дезинфекции направит Комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности правительства Ленинградской области.