Расскажем, как учиться дома

Ленинградская область открыла официальный канал в социальной сети Telegram «Дети дома. Дистанционное обучение в Ленинградской области» - @deti_doma_LO.

Он посвящен организации дистанционного обучения в образовательных организациях региона в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

Канал объединяет все важные новости, события и информацию для учащихся и их родителей.

Здесь уже опубликованы рекомендации Минпросвещения России по организации обучения с применением цифровых технологий, инструкции по использованию портала «Российская электронная школа», перечень ресурсов, рекомендованных для организации дистанционного обучения в техникумах и других учреждениях среднего профессионального образования.

Также размещены полезные ссылки на официальные образовательные порталы и блоги Ленинградской области.

Канал будет регулярно пополняться актуальной информацией, новостями и рекомендациями.

Напомним, школы, колледжи и вузы Ленинградской области с 30 марта по 3 апреля приостановят свою работу. Соответствующее решение было принято главой региона Александром Дрозденко и отражено в постановлении Правительства Ленинградской области о реализации Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

Дистанционное обучение школьников начнется с 6 апреля.