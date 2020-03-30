Расскажем, как учиться дома

Ленинградская область
открыла официальный канал в социальной сети Telegram «Дети дома. Дистанционное
обучение в Ленинградской области» - @deti_doma_LO.
Он посвящен организации дистанционного
обучения в образовательных организациях региона в период пандемии новой
коронавирусной инфекции.
Канал объединяет все
важные новости, события и информацию для учащихся и их родителей.
Здесь уже опубликованы
рекомендации Минпросвещения России по организации обучения с применением
цифровых технологий, инструкции по использованию портала «Российская
электронная школа», перечень ресурсов, рекомендованных для организации
дистанционного обучения в техникумах и других учреждениях среднего профессионального
образования.
Также размещены полезные
ссылки на официальные образовательные порталы и блоги Ленинградской области.
Канал будет регулярно
пополняться актуальной информацией, новостями и рекомендациями.
Напомним, школы, колледжи
и вузы Ленинградской области с 30 марта по 3 апреля приостановят свою работу.
Соответствующее решение было принято главой региона Александром Дрозденко и
отражено в постановлении Правительства Ленинградской области о реализации Указа
Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
Дистанционное обучение
школьников начнется с 6 апреля.