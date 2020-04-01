«Главное, что требуется от нас – проявить сознательность»

Она привезла защитные маски, одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства, чтобы пополнить запас учреждения, так как потребность в них в настоящее время возросла. Убедилась, что все необходимые меры профилактики, утвержденные Роспотребнадзором и постановлением губернатора региона, персоналом строго соблюдаются.

«Начались нерабочие дни, которые введены для того, чтобы остановить распространение коронавируса. В этих условиях крайне важно, чтобы не остались без помощи и поддержки наши пожилые граждане, а также те, кто не в силах позаботиться о себе самостоятельно, - подчеркнула Людмила Тептина. - Все посещения в стационаре в настоящее время запрещены. Однако проживающие, в соответствии с рекомендациями врача, имеют возможность совершать прогулки на собственной закрытой территории».

По словам сотрудников, их подопечные с удовольствием читают книги, занимаются вязанием и рисованием, смотрят телевизор, посещают занятия психолога.

«Я довела до членов коллектива требования постановления губернатора Ленинградской области, подписанного 30 марта. В частности, об ограничении передвижения граждан, проживающих в Ленинградской области, в пределах муниципального района. А потому теперь необходимо всегда иметь при себе паспорт, а работодателям следует выдать сотрудникам, продолжающим трудиться, справки, подтверждающие факт продолжения ими трудовой деятельности», - рассказала координатор партпроекта.

В Гатчинском районе действует телефон «горячей линии» 8(81371) 9-60-74, по которому люди старше 65 лет могут сообщить о необходимости помощи волонтеров в приобретении медикаментов и продуктов.

«Думаю, что востребованность в такой помощи будет расти, и наша задача – организовать работу волонтеров», - добавила Людмила Тептина.

С 28 марта приостановили свою работу предприятия общественного питания, салоны красоты, фитнес-клубы, многие объекты розничной торговли, однако поступают сигналы, что не все исполняют областное постановление о введенных ограничениях.

«Вчера я специально посмотрела факт соблюдения этого требования предпринимателями Гатчины: посетила пять самых популярных кафе и ресторанов»,- сообщила координатор партпроекта. Все они были закрыты, но предлагали своим клиентам доставку еды. Также прекратили работу фитнес-залы и спортивные клубы.

«Сегодня главное, что требуется от нас – проявить сознательность и строго выполнять все рекомендации властей и врачей», - подчеркнула Людмила Тептина.

Ксения Соболева



