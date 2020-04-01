«Главное, что требуется от нас – проявить сознательность»

Она
привезла защитные маски, одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства, чтобы
пополнить запас учреждения, так как потребность в них в настоящее время
возросла. Убедилась, что все необходимые меры профилактики, утвержденные
Роспотребнадзором и постановлением губернатора региона, персоналом строго
соблюдаются.
«Начались
нерабочие дни, которые введены для того, чтобы остановить распространение
коронавируса. В этих условиях крайне важно, чтобы не остались без помощи и
поддержки наши пожилые граждане, а также те, кто не в силах позаботиться о себе
самостоятельно, - подчеркнула Людмила Тептина. - Все посещения в стационаре в
настоящее время запрещены. Однако проживающие, в соответствии с рекомендациями
врача, имеют возможность совершать прогулки на собственной закрытой
территории».
По
словам сотрудников, их подопечные с удовольствием читают книги, занимаются
вязанием и рисованием, смотрят телевизор, посещают занятия психолога.
«Я
довела до членов коллектива требования постановления губернатора Ленинградской
области, подписанного 30 марта. В частности, об ограничении передвижения
граждан, проживающих в Ленинградской области, в пределах муниципального района.
А потому теперь необходимо всегда иметь при себе паспорт, а работодателям
следует выдать сотрудникам, продолжающим трудиться, справки, подтверждающие
факт продолжения ими трудовой деятельности», - рассказала координатор
партпроекта.
В
Гатчинском районе действует телефон «горячей линии» 8(81371) 9-60-74, по
которому люди старше 65 лет могут сообщить о необходимости помощи волонтеров в
приобретении медикаментов и продуктов.
«Думаю,
что востребованность в такой помощи будет расти, и наша задача – организовать
работу волонтеров», - добавила Людмила Тептина.
С
28 марта приостановили свою работу предприятия общественного питания, салоны
красоты, фитнес-клубы, многие объекты розничной торговли, однако поступают
сигналы, что не все исполняют областное постановление о введенных ограничениях.
«Вчера
я специально посмотрела факт соблюдения этого требования предпринимателями
Гатчины: посетила пять самых популярных кафе и ресторанов»,- сообщила
координатор партпроекта. Все они были закрыты, но предлагали своим клиентам
доставку еды. Также прекратили работу фитнес-залы и спортивные клубы.
«Сегодня
главное, что требуется от нас – проявить сознательность и строго выполнять все
рекомендации властей и врачей», - подчеркнула Людмила Тептина.
Ксения Соболева