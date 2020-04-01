МФЦ приостановят работу

Такое решение связано с
принимаемыми мерами по минимизации риска распространения коронавирусной
инфекции.
До 5 апреля включительно
все МФЦ, кроме отдела в поселке Тельмана Тосненского района, будут осуществлять
выдачу документов по предварительной записи. Записаться на получение готовых документов можно по
телефону отделения, в которое планируете обратиться. Полный список размещен на
сайте mfc47.ru
С 6 апреля прием, выдача
и консультирование заявителей не осуществляются. О возобновлении работы центров
госуслуг будет сообщено дополнительно.