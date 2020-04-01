МФЦ приостановят работу

МФЦ приостановят работу

С 6 апреля все центры «Мои Документы» Ленинградской области будут закрыты.

Рубрики : Общество     01 Apr 2020

Такое решение связано с принимаемыми мерами по минимизации риска распространения коронавирусной инфекции.

До 5 апреля включительно все МФЦ, кроме отдела в поселке Тельмана Тосненского района, будут осуществлять выдачу документов по предварительной записи. Записаться  на получение готовых документов можно по телефону отделения, в которое планируете обратиться. Полный список размещен на сайте mfc47.ru

С 6 апреля прием, выдача и консультирование заявителей не осуществляются. О возобновлении работы центров госуслуг будет сообщено дополнительно.

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