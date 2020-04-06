Вирус милосердия сильнее коронавируса

Сегодня в фонде «Благо Дари» - директор фонда Олег Богданов и его незаменимая помощница и заместитель Ольга Гусева. На столе стоят флаконы с антисептиком — дань духу неспокойного времени. Есть также медицинские маски и перчатки — еще из старых запасов (волонтеры фонда работали в них даже в более спокойные времена). Помещение фонда постоянно проветривается.

- Помогать людям в трудной ситуации — это наша жизненная позиция, - говорит Олег Богданов. - Если ее сейчас попрать, то все, что мы делали прежде, будет пшиком. Хорошо помогать, когда самому хорошо, но попробуй это делать, когда тебе тоже плохо. Сейчас сложное время — как раз такое, когда нужно объединиться. И это время покажет, насколько мы действительно вместе...

Работа проектов фонда «Благо Дари» продолжается

- Наш фонд продолжает свою работу как одна из жизнеобеспечивающих организаций, - говорит Олег Геннадьевич. - Приходят за помощью наши подопечные мамочки из семей, оказавшихся в трудной ситуации. Сейчас их у нас более ста. Склад закрылся на прием вещей, но мы продолжаем принимать и выдавать продукты нуждающимся семьям.

В дни коронавирусной угрозы все законопослушные граждане стараются придерживаться рекомендаций по самоизоляции и защите от инфицирования. Сложнее всего приходится тем, кто не может самоизолироваться по простой причине отсутствия дома. Волонтеры фонда «Благо Дари» не оставляют бездомных людей на произвол судьбы, продолжая поддерживать их горячей пищей дважды в неделю.

Как говорит Олег Богданов, на данный момент бездомных, которых кормят волонтеры, стало раза в два меньше. На раздачу пищи к станции Татьянино приходят всего десять-пятнадцать человек. Некоторых удалось пристроить в социальные квартиры с помощью межрегиональной благотворительной организации «Линия жизни». Кто-то лежит в туберкулезной больнице, кого-то отправили домой, кто-то скончался...

Как сказал Олег Богданов, бездомные, конечно, в курсе ситуации с коронавирусом, но реагируют на это достаточно спокойно.

- У них давно уже выработалось философское отношение к смерти, - говорит Олег Геннадьевич. - Их смертность значительно опережает любой коронавирус, поэтому их не сильно это пугает.

30 марта, как раз в день, когда в России был введен режим всеобщей изоляции, российские благотворительные организации отмечали День бездомного человека. Это не праздник, это дата, когда каждый из нас может выразить солидарность с людьми, оказавшимися на улице.

Волонтеры фонда «Благо Дари» отметили этот день по-своему, вручив своим подопечным бездомным небольшие наборы. Витамины, теплые носки, бинты и пластыри, заживляющие мази, лапшу «Доширак» - необходимый минимум для того, чтобы люди могли хоть как-то продержаться в эти холодные и тревожные дни...

Помощь пожилым людям

Безжалостно угроза коронавируса обошлась и с пожилыми людьми, фактически заточив их в квартирах на неопределенный срок. Благотворительный фонд «Благо Дари» и тут поспешил на помощь, став одним из самых активных участников всероссийской акции «Мы вместе», стартовавшей на платформе добровольцы.рф. Напомним, суть акции — в оказании волонтерской помощи одиноким людям старше 65 лет, которым на дом доставляются по заявкам нужные продукты и лекарства.

В Гатчине и Гатчинском районе оперативный штаб акции был организован силами районной администрации на базе комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. Все поступающие от пенсионеров заявки стекаются именно туда.

Телефон горячей линии для людей преклонного возраста, проживающих в Гатчине: 8 (81371) 96074. Еще один номер горячей линии (областной): 8-800-200-3411. Берегитесь мошенников, звоните только по этим номерам!

Как говорит Олег Богданов, главной задачей фонда всегда было сделать горожан ближе друг другу: чтобы сильные помогали слабым, чтобы среди нас не было изгоев и отверженных. Чтобы никто не чувствовал себя одиноким...

- В этот период необязательно присоединяться к каким-то фондам или акциям, - считает Олег Геннадьевич. - Вы можете взять на себя личную ответственность за свой подъезд, за своих бабушек. Вы можете помочь пожилым людям, живущим с вами в одном подъезде, и без акции, по-соседски, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

Кстати, на страничке фонда «Благо Дари» в социальной сети ВКонтакте есть пример обращения к соседям, которое можно распечатать и повесить на доске объявлений в своем подъезде.

- На мой взгляд, именно такая помощь была бы эффективнее всего, - уверен Олег Богданов. - Чувствуешь себя нормально? Предложи свою помощь другому! Если бы все это понимали и поступали в своей жизни именно так, то никакие благотворительные фонды вообще не нужны были бы. Но сейчас, пока люди не готовы нести такую ответственность по отдельности, должно быть какое-то единое, объединяющее всех движение. Просто когда все вместе, действительно легче...

Как помочь фонду «Благо Дари»

Благодаря поддержке горожан, объединенных деятельностью фонда «Благо Дари», многим людям удается выйти из кризиса. Но, как говорят сотрудники фонда, число людей, обращающихся за помощью, продолжает расти. В эти непростые для всех нас дни в первую очередь востребована именно продуктовая помощь.

Как говорит Ольга Гусева, по санитарным соображениям вещи и одежда фондом сейчас не собираются. Нуждающимся выдаются только старые запасы.

- У нас был такой период, когда не хватало продуктов, и мы начали впадать в панику, - признается Ольга. - Люди, как и прежде, несли одежду, вещи, обувь, но не продукты. И тогда к нам пришли на помощь наши верные друзья. Продукты привезли гатчинская торговая сеть «Как сыр в масле», участники движения «Гатчинские пробежки», прихожане католической церкви Святой Марии Кармельской. А потом, к большой нашей радости, продукты стали приносить и обычные горожане. Никто о нас не забыл, просто повседневных забот и тревог стало больше... Огромное спасибо нашим верным друзьям, горожанам и волонтерам, которые всегда готовы прийти к нам на помощь!

Какие продукты можно пожертвовать нуждающимся: консервы (мясные и рыбные, сгущенка); крупы, включая горох; макароны; подсолнечное масло; печенье; чай; сахар.

Поддержать работу проектов фонда можно:

- продуктами — склад работает по понедельникам, средам и субботам с 12.00 до 17.00 (ул. Красная, 1В);

- удаленно (https://vk.com/app5727453_-136134674)

- информационно — рассказывая о работе проектов фонда своим друзьям;

- своим трудом — присоединиться к проектам фонда «Благо Дари» или к акции «Мы вместе».

Телефон для связи: 8 (903) 0995454 (Олег Богданов).