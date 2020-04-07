Пени за неуплату услуг по ЖКХ отменили до конца года

Соответствующее
постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.
Временный мораторий на
начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги – газ,
электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов и запрет на
ограничение предоставления коммунальных услуг в случае их несвоевременной
оплаты будет действовать до 1 января 2021 года.
Вместе с тем обязанность
своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохраняется. Рекомендуется
не копить задолженность, а обратиться к исполнителю коммунальных услуг и
заключить соглашение о рассрочке платежа.
От платежной дисциплины
зависит устойчивость предприятий жилищно-коммунального комплекса, которые
продолжают работать, обеспечивая потребителей всеми необходимыми ресурсами. В
условиях, когда многие граждане находятся в режиме самоизоляции дома, на ресурсоснабжающие
организации ложится дополнительная нагрузка в связи с увеличением потребления
коммунальных услуг.
Правительством РФ также
принято решение о временном приостановлении поверки приборов учета коммунальных
ресурсов. После возобновления обычного режима работы предприятий, необходимость
поверять приборы учета будет восстановлена.