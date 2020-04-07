Пени за неуплату услуг по ЖКХ отменили до конца года

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.

Временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги – газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов и запрет на ограничение предоставления коммунальных услуг в случае их несвоевременной оплаты будет действовать до 1 января 2021 года.

Вместе с тем обязанность своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохраняется. Рекомендуется не копить задолженность, а обратиться к исполнителю коммунальных услуг и заключить соглашение о рассрочке платежа.

От платежной дисциплины зависит устойчивость предприятий жилищно-коммунального комплекса, которые продолжают работать, обеспечивая потребителей всеми необходимыми ресурсами. В условиях, когда многие граждане находятся в режиме самоизоляции дома, на ресурсоснабжающие организации ложится дополнительная нагрузка в связи с увеличением потребления коммунальных услуг.

Правительством РФ также принято решение о временном приостановлении поверки приборов учета коммунальных ресурсов. После возобновления обычного режима работы предприятий, необходимость поверять приборы учета будет восстановлена.