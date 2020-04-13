Музыканты «Таврического» сыграли «на удалёнке» симфонию Шостаковича

Музыканты оркестра
Ленобласти «Таврический» исполнили, не собираясь вместе, Ленинградскую симфонию
Шостаковича и запустили акцию по сбору средств для медиков. 75 артистов собрали
для ЛОКБ 75 000 рублей и призвали всех присоединиться к помощи врачам.
«Как и три четверти века
назад, музыка выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича напоминает нам о силе
человеческого духа. Поколение наших предков-победителей уже преподало урок
всему миру, как важно быть вместе. Сегодня мы тоже можем объединиться и сделать
очень простые вещи, например, перечислить любую посильную сумму на счёт
Ленинградской областной клинической больницы. Помочь медикам, помочь всем нам и
вместе победить», — прокомментировал Михаил Голиков, художественный
руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Ленобласти
«Таврический».
Оркестр выпускает уже
второй видеоролик, записанный «на удалёнке». Как рассказали артисты, сначала
записывается партия ударных и рассылается всем участникам коллектива. Затем,
каждый с ее помощью снимает свою партию на телефон. После чего все сводится в
один ролик – этот процесс самый длительный и занимает порой до 40 часов.
Монтажом видео занимается один из музыкантов оркестра – ударник Евгений
Дмитриев.
Первый раз музыканты
исполнили таким способом зажигательную «Мамбо» из мюзикла «Вестсайдская
история» Леонарда Бернстайна - причем, среди инструментов встречались даже
кастрюли, а музыканты сами пускались в процессе в пляс.
Для второго ролика был
выбран фрагмент из 1-й части Седьмой «Ленинградской» симфонии Д.Д. Шостаковича,
что символично для нынешнего года – года 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне – и для жителей Петербурга и Ленинградской области.