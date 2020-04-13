Музыканты «Таврического» сыграли «на удалёнке» симфонию Шостаковича

Музыканты оркестра Ленобласти «Таврический» исполнили, не собираясь вместе, Ленинградскую симфонию Шостаковича и запустили акцию по сбору средств для медиков. 75 артистов собрали для ЛОКБ 75 000 рублей и призвали всех присоединиться к помощи врачам.

«Как и три четверти века назад, музыка выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича напоминает нам о силе человеческого духа. Поколение наших предков-победителей уже преподало урок всему миру, как важно быть вместе. Сегодня мы тоже можем объединиться и сделать очень простые вещи, например, перечислить любую посильную сумму на счёт Ленинградской областной клинической больницы. Помочь медикам, помочь всем нам и вместе победить», — прокомментировал Михаил Голиков, художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Ленобласти «Таврический».

Оркестр выпускает уже второй видеоролик, записанный «на удалёнке». Как рассказали артисты, сначала записывается партия ударных и рассылается всем участникам коллектива. Затем, каждый с ее помощью снимает свою партию на телефон. После чего все сводится в один ролик – этот процесс самый длительный и занимает порой до 40 часов. Монтажом видео занимается один из музыкантов оркестра – ударник Евгений Дмитриев.

Первый раз музыканты исполнили таким способом зажигательную «Мамбо» из мюзикла «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна - причем, среди инструментов встречались даже кастрюли, а музыканты сами пускались в процессе в пляс.

Для второго ролика был выбран фрагмент из 1-й части Седьмой «Ленинградской» симфонии Д.Д. Шостаковича, что символично для нынешнего года – года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – и для жителей Петербурга и Ленинградской области.