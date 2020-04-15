Пограничное Управление по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ФСБ России информирует

Пограничное Управление по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ФСБ России информирует

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе оформление и получение пропусков в пограничную зону на территории Ленинградской области целесообразно осуществлять в удаленном режиме.

Рубрики : Общество     15 Apr 2020

Выберете один из способов:

1. Заявление на получение пропуска в пограничную зону с использованием услуг почтовой связи по адресу Управления: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 62.

2. Электронное заявление (ходатайство) на оформление пропуска в пограничную зону на территории Ленинградской области с приложением документов в электронном виде (согласно перечню документов изложенного в приказе ФСБ России от 07.08.2017г. № 455) на официальный адрес электронной почты Управления (pu.spb.lenobl@fsb.ru).

3. Разместить на Едином портале государственных услуг.

В графе «дополнительная информация» заявления на бумажном носителе с использованием услуг почтовой связи и в электронной форме обязательно указывать адрес заявителя, на который Пограничным  управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области будет направлен оформленный пропуск на право нахождения в пограничной зоне на территории Ленинградской области.

 

 

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