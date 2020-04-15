Пограничное Управление по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ФСБ России информирует

Выберете
один из способов:
1. Заявление
на получение пропуска в пограничную зону с использованием услуг почтовой связи
по адресу Управления: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 62.
2. Электронное
заявление (ходатайство) на оформление пропуска в пограничную зону на территории
Ленинградской области с приложением документов в электронном виде (согласно
перечню документов изложенного в приказе ФСБ России от 07.08.2017г. № 455) на
официальный адрес электронной почты Управления (pu.spb.lenobl@fsb.ru).
3. Разместить
на Едином портале государственных услуг.
В
графе «дополнительная информация» заявления на бумажном носителе с
использованием услуг почтовой связи и в электронной форме обязательно указывать
адрес заявителя, на который Пограничным
управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской
области будет направлен оформленный пропуск на право нахождения в пограничной
зоне на территории Ленинградской области.