Продуктовые наборы – в подарок нуждающимся

На протяжении трех дней автоволонтеры развозили
продуктовые наборы многодетным семьям, пожилым гражданам и молодым мамам –
выпускницам детских домов, проживающим в Гатчинском районе. Всего представители
фонда посетили 46 семей. В продуктовые наборы вошли молоко, макаронные изделия,
крупы, овощные, рыбные или мясные консервы, сахар, растительное масло, чай,
кондитерские изделия или шоколад и хлеб.
- Отрадно было навестить и порадовать людей в
Вербное воскресенье. Пожилые люди встречали нас со словами благодарностями и
даже слезами радости. Также мы дарили им защитные маски, чтобы все были
здоровы, - рассказала исполнительный директор благотворительного фонда
«Счастливое будущее» Анна Оснач и поблагодарила всех участников акции.
Подготовила
Ирина ХРУСТАЛЁВА