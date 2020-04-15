Продуктовые наборы – в подарок нуждающимся

Продуктовые наборы – в подарок нуждающимся

Благотворительный фонд «Счастливое будущее» в очередной раз собрал для нуждающихся семей Гатчинского района продуктовые наборы, которые предоставили магазины Лента и ВкусВилл в рамках проекта «Дари еду!».

Рубрики : По зову сердца     15 Apr 2020

На протяжении трех дней автоволонтеры развозили продуктовые наборы многодетным семьям, пожилым гражданам и молодым мамам – выпускницам детских домов, проживающим в Гатчинском районе. Всего представители фонда посетили 46 семей. В продуктовые наборы вошли молоко, макаронные изделия, крупы, овощные, рыбные или мясные консервы, сахар, растительное масло, чай, кондитерские изделия или шоколад и хлеб.

- Отрадно было навестить и порадовать людей в Вербное воскресенье. Пожилые люди встречали нас со словами благодарностями и даже слезами радости. Также мы дарили им защитные маски, чтобы все были здоровы, - рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Счастливое будущее» Анна Оснач и поблагодарила всех участников акции.

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА

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