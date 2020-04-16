«Коров как доили, так и доим»

На поля АО «Нива-1» Гатчинского района, специализирующегося на молочном животноводстве, с приходом весны стали выходить тракторы. У деревни Авколево в сопровождении ватаги прожорливых птиц весело пашет зелененький трактор фирмы Дойц Фар. Это поле, площадью 60 га, будет засеяно кукурузой. А еще в этом году будет засеяно 100 гектаров - ячменем,

200 га - многолетними травами, 35 га - однолетними, а 25 гектаров займет ценная кормовая культура под названием пайза. Все это необходимо для правильного питания коров.

- Мы работаем в обычном режиме, строго соблюдая все действующие санитарные и ветеринарные требования. В полях пашем, коров доим, - говорит директор АО «Нива-1» Сергей Леонидович Демкович. А его сотрудники подчеркивают, что деревня – это не город, и что касается нового вируса, то избежать его в сельской местности проще, чем в условиях крупного мегаполиса. Текущих проблем весной в селе всегда много, работы у тружеников сельского хозяйства хватает. К тому же обеспечение страны собственным продовольствием в нынешних условиях является одной из приоритетных задач.

- На сегодняшний день хозяйством ежедневно производится не менее 12300 литров молока, что составляет порядка 20,8 литра на фуражную корову. Со слов главного зоотехник Елены Николаевны Васильковой, эти показатели для предприятия не предел, поэтому нам есть, к чему стремиться.

На этой ферме с 1998 года трудится доярка Ольга Юрьевна Николаева. Начинала ночным скотником, работала подменной, затем дояркой, была слесарем молокопровода, начальником смены – работа на ферме всегда была не из легких. Устав от неё, Ольга Юрьевна меняла места работы, а потом снова вернулась на ферму.

- Коровкам не скажешь: «Не доитесь!» Поэтому мы как доили, так и доим - что нам коронавирус! - говорит оптимистично настроенная Ольга Юрьевна. - Коровы как люди: и покапризничать могут, и характер показать, и погода на них влияет, и кормление по расписанию.

Слушая доярку Ольгу Юрьевну, подопечные любопытно крутили головами.

Иностранными исследователями была отмечена особая черта российского населения: среди всеобщего мирового волнения по поводу коронавируса, жители России находятся в числе тех, кто менее всех подвергся панике. Возможно, события последнего столетия так закалили нас, что никакие вирусы не кажутся нам достойными наших переживаний.





Фото Ольги Фирсовой