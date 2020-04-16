Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров уверен, что предложенные поправки помогут более грамотно распределить полномочия между местным самоуправлением, региональной и государственной властью.

- Я отработал много лет в местном самоуправлении и всегда был уверен, что распределение власти между уровнями должно быть стабильным и сбалансированным, - говорит Иван Хабаров. - Полномочия должны быть грамотно распределены между местным самоуправлением, региональной и государственной властью. Например, медицина. Больницы, поликлиники находятся на территории районов, там работают врачи – местные жители. Это означает, что органы местного самоуправления должны решать вопросы, связанные с этой отраслью вместе с органами государственной власти. Благодаря поправкам в Конституцию участие местных органов самоуправления в этом и некоторых других вопросах может стать значительнее. От этих поправок выиграют простые люди.

Также Иван Филиппович отметил, что лично ему очень нравится, что в Конституции планируется закрепить индексацию пенсий, социальных выплат и льгот.

- Это означает, что гарантированно будет оказываться социальная поддержка тем, кто в этом действительно нуждается, - отмечает он.