Депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров уверен, что
предложенные поправки помогут более грамотно распределить полномочия между
местным самоуправлением, региональной и государственной властью.
- Я
отработал много лет в местном самоуправлении и всегда был уверен, что
распределение власти между уровнями должно быть стабильным и сбалансированным,
- говорит Иван Хабаров. - Полномочия должны быть грамотно распределены между
местным самоуправлением, региональной и государственной властью. Например,
медицина. Больницы, поликлиники находятся на территории районов, там работают
врачи – местные жители. Это означает, что органы местного самоуправления должны
решать вопросы, связанные с этой отраслью вместе с органами государственной власти.
Благодаря поправкам в Конституцию участие местных органов самоуправления в этом
и некоторых других вопросах может стать значительнее. От этих поправок выиграют
простые люди.
Также
Иван Филиппович отметил, что лично ему очень нравится, что в Конституции
планируется закрепить индексацию пенсий, социальных выплат и льгот.
- Это
означает, что гарантированно будет оказываться социальная поддержка тем, кто в
этом действительно нуждается, - отмечает он.