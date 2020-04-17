Поможем друг другу!

Так, на сайте Гатчинского Павловского кафедрального собора http://soborgatchina.cerkov.ru/ создан онлайн сервис по подаче записок для поминовения в храме.

Вот что нам рассказали в Приходском совете Гатчинского Павловского кафедрального собора:

- Удобная заполняемая форма, которая автоматически формирует рекомендованную сумму пожертвования за ту или иную требу, позволяет передать в собор имена наших близких (как живых, так и усопших) для молитвенного поминовения. Поскольку пожертвование добровольное, то рекомендованную сумму можно изменить.

Если у Вас возникло желание просто помочь храму и пожертвовать на его нужды, для этого создана другая электронная форма, в которой можно выбрать, на какие именно цели вы хотите внести средства.

(Храм существует исключительно на добровольные пожертвования прихожан. Других источников дохода у собора нет. Из собранных пожертвований оплачиваются коммунальные услуги, электроэнергия, услуги охранного предприятия, выплачивается зарплата священникам, диаконам, чтецам, певчим, свечницам, уборщицам. На эти средства содержится воскресная школа, закупаются цветы, лампадное масло, иконы, утварь и пр.)

Все суммы можно перечислять как с кредитной карты, так и со счёта телефона (Мегафон, МТС, Билайн, Tele2).

Сейчас, когда в связи с эпидемиологической обстановкой доступ верующих в храм ограничен, давайте поддержим друг друга, поддержим наш любимый собор любой посильной суммой!

Сообщаем также, что празднование памяти небесной покровительницы Гатчинской земли преподобномученицы Марии Гатчинской переносится с 17 на 20 апреля, в связи с тем, что день её памяти выпадает в этом году на Страстную пятницу.

Желаем всем вам, несмотря на испытания, здоровья, благополучия и радостной встречи Пасхи Христовой!