Предпринимателей поддержат в этот непростой период!

Участниками встречи стали начальник отдела по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка районной администрации Наталья Рудченко, генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания города Гатчины Александр Семенов и директор муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района Павел Лукин.

Наталья Рудченко рассказала о новых мерах поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), разработанных на региональном и муниципальном уровнях.

Региональные меры поддержки

Правительство Ленинградской области предприняло следующие шаги:

1. Зафиксировано, что распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 является обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажор).

2. По постановлению правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 индивидуальные предприниматели, а также их сотрудники и сотрудники малых, средних и микропредприятий, вынужденных приостановить свою деятельность по 30 апреля, а также их дети могут получить социальные выплаты.

Для индивидуальных предпринимателей, чья деятельность приостановлена, единовременная выплата составляет 7000 рублей и по 5000 рублей – для каждого несовершеннолетнего члена их семьи. Такие же суммы однократно могут получить сотрудники МСП, не получающие заработную плату в период карантина, и их несовершеннолетние члены семьи.

Также утверждена мера поддержки в виде единовременной региональной доплаты в размере 7000 рублей самозанятым гражданам, которые зарегистрированы до 30 марта 2020 года. Исключение составляют самозанятые граждане, которые сдают в аренду собственное недвижимое имущество, и самозанятые граждане, у которых не было дохода в первом квартале 2020 года, то есть они имеют статус самозанятых, но деятельность в первом квартале не вели.

3. Внесены изменения в областной закон «Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на территории Ленинградской области». Для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) и выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы», ставка будет снижена с 6 % до 1 %. Речь идет о поддержке тех сфер, которые признаны наиболее пострадавшими в условиях распространения коронавирусной инфекции. Это сферы услуг, сервиса, туризма, спорта, транспортных перевозок, организация массовых мероприятий, образовательные услуги, а также те торговые предприятия, деятельность которых сегодня приостановлена в виду мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

4. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области поддержали снижение налога на имущество для арендодателей на ту сумму, которую они смогут предоставить в виде скидки своим арендаторам. Снизить налог на имущество смогут те арендодатели, которые освободят своих арендаторов от уплаты аренды или понизят ежемесячную арендную плату в размере не менее, чем на 50% платы, предусмотренной договором аренды. При этом снижение или освобождение от уплаты аренды должно быть предоставлено на срок приостановления деятельности арендатора в связи с введением режима повышенной готовности на территории Ленинградской области. Договора аренды при этом должны быть заключены не позднее первого марта 2020 года.

Также арендодатель не должен в этот период применять к «пострадавшим» арендаторам штрафы, пени и другие санкции с даты введения режима повышенной готовности на территории области до первого октября 2020 года включительно, и не устанавливать дополнительные платежи с 1 марта до 31 декабря 2020 года. Если сумма «скидки» по налогу окажется меньше, чем недополученный доход от платежей арендаторов, то налоговые льготы для арендодателя могут быть продлены еще на четыре года.

5. Для двух групп предприятий введен мораторий на платежи по микрозаймам на оплату основного долга и процентов на период с 1 марта по 31 мая.

В первую группу предприятий вошли те, кто наиболее пострадал от введения режима самоизоляции. Это предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению мест для временного проживания, предприятия общественного питания, туристические агентства, образование, спорт, деятельность в области искусства и организации развлечений, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения. Для этих предприятий мораторий вводится автоматически на основании заявления заемщика и письма в Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области.

Вторая группа – это предприятия производственного сектора и сферы услуг, деятельность которых наиболее уязвима в текущих условиях. Для них мораторий будет предоставлен, если сокращение выручки в 2020 году в сравнении с аналогичным периодом 2019 года составляет более, чем 20 %, более 50 % контрагентов предприятия осуществляют собственную деятельность в наиболее пострадавших сферах. Предприятиям этой группы необходимо направить в Фонд обращение в свободной форме с указанием соответствия указанным факторам.

6. Введен мораторий на оплату основного долга и процентов в период с первого марта 2020 года на три месяца по договорам микрозаймов, заключенным Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области и Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитной компанией города Гатчины с субъектами МСП, с последующей реструктуризацией платежей на период действия договора микрозайма.

7. Подготовлены изменения в постановление Правительства Ленинградской области от третьего июня 2015 года № 194 в целях увеличения процента возмещения затрат до 95 % для субъектов МСП в сферах деятельности экономики, наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Муниципальные меры поддержки

Наталья Рудченко добавила, что на уровне администрации Гатчинского района уже принято постановление, по которому предприниматели могут получить отсрочку на три месяца по арендной плате за муниципальное имущество.

- Эта мера поддержки носит заявительный характер. В связи с эпидемиологической ситуацией заявление необходимо подавать дистанционно. Порядок подачи заявления размещен в разделе «Имущественная поддержка» на официальном сайте районной администрации, - сказала Наталья Рудченко.

В администрации Гатчинского района подготовлен проект решения для вынесения на голосование на Совет депутатов о снижении с 1 марта 2020 года значения коэффициента К2, применяемого при расчете базовой доходности на 50 %, в целях ее снижения для исчисления ЕНВД по видам деятельности, наиболее пострадавшим от введения режима самоизоляции.

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Гатчины – микрокредитная компания города Гатчины и Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района продолжают работу в привычном режиме, изменив лишь формат общения с предпринимателями на дистанционный – по телефону и интернету.

В ходе совещания Наталья Рудченко призвала всех арендодателей Гатчины и Гатчинского района не расторгать договора с арендаторами, которые сегодня, к сожалению, не в состоянии оплачивать аренду из-за приостановления своей деятельности.

- Самоизоляция когда-нибудь закончится, а пустые помещения в торговых центрах останутся. Лучше сегодня пойти друг другу навстречу, договориться о рассрочке и вместе пережить этот непростой период, - сказала она.

Также Наталья Рудченко предостерегла жительниц города и района от посещения салонов красоты «на дому».

- Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и распространение коронавирусной инфекции, многие женщины не готовы отказываться от этих услуг. Я призываю всех немного подождать, - подчеркнула Наталья Рудченко.

Всю интересующую информацию предприниматели могут найти на сайте Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области http://www.813.ru/, а также узнать по телефону «горячей» линии 8 (800) 30-20-813.

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Гатчины: Гатчина, проспект 25 Октября, 28А, телефон 8 (81371) 3-38-44, http://gatchinskiy.813.ru/

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района: Гатчина, улица Соборная, 2, телефон 8 (81371) 3-07-70, https://mspfond.ru/kontakt.html