Благодатный огонь доставлен в Гатчину

По благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия в Пасхальную ночь Санкт-Петербург и Ленинградская область получили
Благодатный огонь. Принесение Благодатного огня традиционно осуществляет Фонд
Андрея Первозванного при поддержке Стратегического партнерства «Северо-Запад» и
Совета руководителей фракций партии «Единая Россия» Ленинградской области.
Председатель Попечительского совета Фонда Андрея
Первозванного Владимир Якунин доставил Благодатный огонь из Иерусалима в Москву
специальным авиарейсом и передал Святейшему Патриарху, а затем Благодатный огонь
доставили в Санкт-Петербург и Ленинградскую область на автомобиле.
Ограничения, связанные с авиасообщением, не позволили
традиционно принести Благодатный огонь к праздничному пасхальному богослужению.
Но к 17.00 лампада с Благодатным огнем была доставлена в Свято-Троицкую
Александро-Невскую лавру к богослужению, которое совершал
Высокопреосвященнейший Варсонофий, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский,
а также в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга и Павловский
кафедральный собор Гатчины.
- Для нас великая честь участвовать в принесении
Благодатного огня. Ведь для православных жителей Ленинградской области это
приобщение к одному из самых важных дней в году - Светлому Христову
Воскресению. Отрадно осознавать, что, несмотря на все проблемы и ограничения,
Благодатный огонь был принесен в Россию, и это стало отдельным ярким и отрадным
событием в нашей жизни. Благодарю за оказанную помощь своего коллегу – депутата
областного парламента Алексея Ломова, а также правительство Ленинградской и
Московской областей, - сказал председатель Совета руководителей фракций партии
«Единая Россия» Ленинградской области Сергей Коняев.