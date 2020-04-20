Благодатный огонь доставлен в Гатчину

По благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в Пасхальную ночь Санкт-Петербург и Ленинградская область получили Благодатный огонь. Принесение Благодатного огня традиционно осуществляет Фонд Андрея Первозванного при поддержке Стратегического партнерства «Северо-Запад» и Совета руководителей фракций партии «Единая Россия» Ленинградской области.

Председатель Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин доставил Благодатный огонь из Иерусалима в Москву специальным авиарейсом и передал Святейшему Патриарху, а затем Благодатный огонь доставили в Санкт-Петербург и Ленинградскую область на автомобиле.

Ограничения, связанные с авиасообщением, не позволили традиционно принести Благодатный огонь к праздничному пасхальному богослужению. Но к 17.00 лампада с Благодатным огнем была доставлена в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру к богослужению, которое совершал Высокопреосвященнейший Варсонофий, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, а также в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга и Павловский кафедральный собор Гатчины.

- Для нас великая честь участвовать в принесении Благодатного огня. Ведь для православных жителей Ленинградской области это приобщение к одному из самых важных дней в году - Светлому Христову Воскресению. Отрадно осознавать, что, несмотря на все проблемы и ограничения, Благодатный огонь был принесен в Россию, и это стало отдельным ярким и отрадным событием в нашей жизни. Благодарю за оказанную помощь своего коллегу – депутата областного парламента Алексея Ломова, а также правительство Ленинградской и Московской областей, - сказал председатель Совета руководителей фракций партии «Единая Россия» Ленинградской области Сергей Коняев.