Музеи Ленинградской области присоединились к акции #писательдома

Первым из областных
музеев к акции присоединился Музей-усадьба П.Е. Щербова в Гатчине. Музей
располагается в усадьбе известного художника-карикатуриста Павла Егоровича
Щербова. Павел Егорович Щербов — первый художник, чьи журнальные рисунки
экспонировались на художественных выставках. В гостях у хозяина дома бывали
многие выдающиеся деятели русской культуры: Ф.И. Шаляпин, Саша Черный, А.А.
Аверченко, А.И. Куприн, А.М. Горький, В.А. Серов и М.В. Нестеров. В рамках
акции музей рассказал о близком друге Павла Егоровича — Александре Ивановиче
Куприне и его гатчинском быте.
Музей-усадьба
«Рождествено» рассуждал о возвращении домой как об одной из главных тем в творчестве
Владимира Владимировича Набокова и предложил вспомнить знаменитый роман автора
— «Другие берега». Напомним, что Набоков был последним владельцем усадебного
дома, где сегодня располагается музей.
Музеи «Домик няни А.С.
Пушкина» и «Дом станционного смотрителя» предложили вспомнить о том, что один
из самых плодотворных периодов в творчестве великого поэта пришелся на три
месяца жизни в Болдино, которое Александр Сергеевич не мог покинуть в связи с
карантином, объявленным в России в связи со вспышкой холеры. Именно там Пушкин
написал 32 стихотворения, цикл рассказов «Повести покойного Ивана Петровича
Белкина», в том числе «Станционный смотритель», «Маленькие трагедии», «Сказку о
попе и работнике его Балде», серию публицистических статей о состоянии критики
для «Литературной газеты», тогда же был закончен «Евгений Онегин».
Тихвинский
историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей опубликовал
стихотворение Всеволода Рождественского, которое некогда поэт отправил в музей,
написав собственной рукой. Стихотворение посвящено дому детства поэта и его
воспоминаниям о тихвинской земле.