Музеи Ленинградской области присоединились к акции #писательдома

Первым из областных музеев к акции присоединился Музей-усадьба П.Е. Щербова в Гатчине. Музей располагается в усадьбе известного художника-карикатуриста Павла Егоровича Щербова. Павел Егорович Щербов — первый художник, чьи журнальные рисунки экспонировались на художественных выставках. В гостях у хозяина дома бывали многие выдающиеся деятели русской культуры: Ф.И. Шаляпин, Саша Черный, А.А. Аверченко, А.И. Куприн, А.М. Горький, В.А. Серов и М.В. Нестеров. В рамках акции музей рассказал о близком друге Павла Егоровича — Александре Ивановиче Куприне и его гатчинском быте.

Музей-усадьба «Рождествено» рассуждал о возвращении домой как об одной из главных тем в творчестве Владимира Владимировича Набокова и предложил вспомнить знаменитый роман автора — «Другие берега». Напомним, что Набоков был последним владельцем усадебного дома, где сегодня располагается музей.

Музеи «Домик няни А.С. Пушкина» и «Дом станционного смотрителя» предложили вспомнить о том, что один из самых плодотворных периодов в творчестве великого поэта пришелся на три месяца жизни в Болдино, которое Александр Сергеевич не мог покинуть в связи с карантином, объявленным в России в связи со вспышкой холеры. Именно там Пушкин написал 32 стихотворения, цикл рассказов «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», в том числе «Станционный смотритель», «Маленькие трагедии», «Сказку о попе и работнике его Балде», серию публицистических статей о состоянии критики для «Литературной газеты», тогда же был закончен «Евгений Онегин».

Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей опубликовал стихотворение Всеволода Рождественского, которое некогда поэт отправил в музей, написав собственной рукой. Стихотворение посвящено дому детства поэта и его воспоминаниям о тихвинской земле.