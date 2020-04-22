После ремонта открылся обновленный офис Сбербанка

«Мы рекомендуем всем сейчас пользоваться дистанционными сервисами и по возможности избегать расчетов наличными. Но остаются люди, которым в силу разных причин необходим визит в банк. Для их удобства не только работают все офисы банка в обычном режиме, но и открываются отремонтированные, обновлённые подразделения», – прокомментировал Олег Тихомиров, директор головного отделения Сбербанка по Ленинградской области.

В офисах представлен широкий спектр банковских услуг – открытие и закрытие счетов, вкладов, выдача и обслуживание банковских карт, оформление денежных переводов, различные виды кредитования, покупка и продажа иностранной валюты и другое.

При этом Сбербанк предпринимает все необходимые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В отделениях банка тщательно соблюдаются санитарные нормы и социальная дистанция в 1,5 метра – для этого сделана специальная разметка, – проводится регулярная уборка, дезинфекция и проветривание помещений. Все сотрудники обеспечены средствами защиты – масками, перчатками и санитайзерами. Людям возрастной категории 65+ консультант выдает талон на обслуживание без очереди с целью снижения риска заражения.

«Для Гатчинского района Сбербанк всегда был и остается надежным партнером, в том числе в реализации таких амбициозных проектов, как «Умный город». И сегодня, в это непростое время, для наших жителей очень важно, что в Гатчине открывается обновленный офис банка с самым современным и технологичным сервисом, высоким уровнем оказываемых услуг и возможностью дистанционного обслуживания граждан», – подчеркнула глава администрации Гатчинского муниципального района Людмила Нещадим.

Офис Сбербанка на ул. Соборной, д. 30, работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье – выходные дни.