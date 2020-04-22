После ремонта открылся обновленный офис Сбербанка

«Мы
рекомендуем всем сейчас пользоваться дистанционными сервисами и по возможности
избегать расчетов наличными. Но остаются люди, которым в силу разных причин
необходим визит в банк. Для их удобства не только работают все офисы банка в
обычном режиме, но и открываются отремонтированные, обновлённые подразделения»,
– прокомментировал Олег Тихомиров, директор головного отделения Сбербанка по
Ленинградской области.
В
офисах представлен широкий спектр банковских услуг – открытие и закрытие счетов,
вкладов, выдача и обслуживание банковских карт, оформление денежных переводов,
различные виды кредитования, покупка и продажа иностранной валюты и другое.
При
этом Сбербанк предпринимает все необходимые меры по противодействию
распространению коронавирусной инфекции. В отделениях банка тщательно
соблюдаются санитарные нормы и социальная дистанция в 1,5 метра – для этого
сделана специальная разметка, – проводится регулярная уборка, дезинфекция и
проветривание помещений. Все сотрудники обеспечены средствами защиты – масками,
перчатками и санитайзерами. Людям возрастной категории 65+ консультант выдает
талон на обслуживание без очереди с целью снижения риска заражения.
«Для
Гатчинского района Сбербанк всегда был и остается надежным партнером, в том
числе в реализации таких амбициозных проектов, как «Умный город». И сегодня, в
это непростое время, для наших жителей очень важно, что в Гатчине открывается
обновленный офис банка с самым современным и технологичным сервисом, высоким
уровнем оказываемых услуг и возможностью дистанционного обслуживания граждан»,
– подчеркнула глава администрации Гатчинского муниципального района Людмила Нещадим.
Офис
Сбербанка на ул. Соборной, д. 30, работает с понедельника по пятницу с 9:00 до
18:00, суббота и воскресенье – выходные дни.