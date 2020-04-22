В Коммунаре завершается капремонт главного коллектора

ГУП «Леноблводоканал» завершает капитальный ремонт сдвоенного канализационного коллектора в городе Коммунар Гатчинского района. Пройденные участки сразу благоустраиваются. Диаметр каждой трубы — 400 мм, протяженность — 3,1 км. Трубопровод готов на 85%, работы будут завершены в мае 2020 года. На колодцах используется современная система промышленных вантузов.

В прошлом году жители Коммунара пожаловались на частое возникновение аварий в системе водоотведения, связанное с изношенностью сетей. Также коммунарцы сетовали на неприятный запах из подвалов жилых домов. Теперь канализационные системы должны работать безаварийно, а новые системы воздухоотвода позволят избавиться от неприятного запаха.

Капремонт этого участка канализационного коллектора — только первый шаг. ГУП «Леноблводоканал» также планирует капитально отремонтировать трубопроводы и приступить к реконструкции канализационных очистных сооружений в Коммунаре.