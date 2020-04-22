В Коммунаре завершается капремонт главного коллектора

ГУП
«Леноблводоканал» завершает капитальный ремонт сдвоенного канализационного
коллектора в городе Коммунар Гатчинского района. Пройденные участки сразу
благоустраиваются. Диаметр каждой трубы — 400 мм, протяженность — 3,1 км.
Трубопровод готов на 85%, работы будут завершены в мае 2020 года. На колодцах
используется современная система промышленных вантузов.
В
прошлом году жители Коммунара пожаловались на частое возникновение аварий в
системе водоотведения, связанное с изношенностью сетей. Также коммунарцы
сетовали на неприятный запах из подвалов жилых домов. Теперь канализационные системы должны
работать безаварийно, а новые системы воздухоотвода позволят избавиться от
неприятного запаха.
Капремонт
этого участка канализационного коллектора — только первый шаг. ГУП «Леноблводоканал» также планирует
капитально отремонтировать трубопроводы и приступить к реконструкции
канализационных очистных сооружений в Коммунаре.