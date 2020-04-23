Волонтеры «Единой России» продолжают помогать гатчинцам

Сегодня по всей Ленинградской области развернуты подобные волонтерские центры. Члены партии «Единая Россия», предприниматели и юные волонтеры оказывают помощь малоимущим и многодетным семьям, пожилым гражданам, находящимся в «группе риска», жителям, потерявшим работу. Заявки от граждан поступают на «горячую» телефонную линию и в оперативном порядке обрабатываются. Чаще всего граждане просят приобрести продукты, лекарства, товары первой необходимости, оплатить услуги ЖКХ. Заседания штабов проходят практически ежедневно. Списки нуждающихся сверяются с данными центра соцзащиты.

На очередном заседании гатчинского волонтерского центра депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских рассказал, что местный предприниматель, координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Гатчинском районе Антон Вересов выделил сто продуктовых наборов для нуждающихся граждан. В каждый набор весом 6,5 кг вошли макаронные изделия, каши, рис, горох.

- Получился полноценный набор продуктов первой необходимости. За это выражаем большую благодарность Антону Олеговичу, - сказал Александр Русских.

В пятницу, 17 апреля, когда состоялось заседание волонтерского центра, в гатчинское отделение «Единой России» поступило 27 заявок от жителей всего Гатчинского района, в том числе из Гатчины, Коммунара, Пудомяг, Сусанино, Ивановки, Белогорки, Кобрино. Волонтеры распределили между собой адреса и отправились к жителям в гости, предварительно созвонившись с ними и предупредив о своем визите. Общение с гражданами происходит с соблюдением всех санитарным норм – в масках и перчатках.

Кроме выполнения поступающих заявок волонтеры «Единой России» помогают пенсионерам и ветеранам в решении бытовых вопросов, поддерживают добрым словом.

- Партия «Единая Россия» всегда оказывала помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации. В связи с распространением коронавирусной инфекции жителям особенно нужна наша поддержка и помощь. В планах – приобретение еще ста продуктовых наборов, - сказал Александр Русских.

Также в этот день у партийцев была еще одна приятная миссия – вручить подарок одной из победительниц конкурса «Ленинградский домосед», объявленного губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Ей стала жительница деревня Вяхтелево Пудомягского поселения Мария Малеева, которая опубликовала фото с соответствующим хештегом в интернете и вошла в число победителей по итогам голосования.

Уважаемые жители Гатчинского района! Если вам нужна помощь, вы можете обратиться на «горячую» линию волонтерского центра «Единой России» по телефону 8 (812) 332-84-73 и оставить свою заявку с 08.00 до 20.00. Вместе мы преодолеем любой кризис!