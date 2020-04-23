Волонтеры «Единой России» продолжают помогать гатчинцам

Сегодня по всей
Ленинградской области развернуты подобные волонтерские центры. Члены партии
«Единая Россия», предприниматели и юные волонтеры оказывают помощь малоимущим и
многодетным семьям, пожилым гражданам, находящимся в «группе риска», жителям,
потерявшим работу. Заявки от граждан поступают на «горячую» телефонную линию и
в оперативном порядке обрабатываются. Чаще всего граждане просят приобрести
продукты, лекарства, товары первой необходимости, оплатить услуги ЖКХ. Заседания
штабов проходят практически ежедневно. Списки нуждающихся сверяются с данными центра
соцзащиты.
На очередном
заседании гатчинского волонтерского центра депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Александр Русских рассказал, что местный предприниматель,
координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Гатчинском районе Антон
Вересов выделил сто продуктовых наборов для нуждающихся граждан. В каждый набор
весом 6,5 кг вошли макаронные изделия, каши, рис, горох.
- Получился
полноценный набор продуктов первой необходимости. За это выражаем большую
благодарность Антону Олеговичу, - сказал Александр Русских.
В пятницу, 17
апреля, когда состоялось заседание волонтерского центра, в гатчинское отделение
«Единой России» поступило 27 заявок от жителей всего Гатчинского района, в том
числе из Гатчины, Коммунара, Пудомяг, Сусанино, Ивановки, Белогорки, Кобрино.
Волонтеры распределили между собой адреса и отправились к жителям в гости,
предварительно созвонившись с ними и предупредив о своем визите. Общение с
гражданами происходит с соблюдением всех санитарным норм – в масках и
перчатках.
Кроме выполнения
поступающих заявок волонтеры «Единой России» помогают пенсионерам и ветеранам в
решении бытовых вопросов, поддерживают добрым словом.
- Партия «Единая
Россия» всегда оказывала помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации. В
связи с распространением коронавирусной инфекции жителям особенно нужна наша
поддержка и помощь. В планах – приобретение еще ста продуктовых наборов, -
сказал Александр Русских.
Также в этот день
у партийцев была еще одна приятная миссия – вручить подарок одной из
победительниц конкурса «Ленинградский домосед», объявленного губернатором
Ленинградской области Александром Дрозденко. Ей стала жительница деревня
Вяхтелево Пудомягского поселения Мария Малеева, которая опубликовала фото с
соответствующим хештегом в интернете и вошла в число победителей по итогам
голосования.
Уважаемые жители
Гатчинского района! Если вам нужна помощь, вы можете обратиться на «горячую»
линию волонтерского центра «Единой России» по телефону 8 (812) 332-84-73 и
оставить свою заявку с 08.00 до 20.00. Вместе мы преодолеем любой кризис!