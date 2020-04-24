Ленинградские «стобалльники» поделятся опытом сдачи ЕГЭ онлайн

Ленинградские «стобалльники» поделятся опытом сдачи ЕГЭ онлайн

Выпускники из Ленинградской области, получившие 100 баллов на ЕГЭ, присоединились к Всероссийской ежегодной акции «100 баллов до победы».

Рубрики : Образование     24 Apr 2020

В рамках проекта выпускники из разных регионов, получившие 100 баллов на ЕГЭ, проводят мастер-классы и делятся своим опытом и секретами успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками. Мероприятие призвано снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех.

 В этот раз высокобалльникам предложили записать свои мастер-классы на видео и опубликовать их в социальных сетях под хэштегом #100балловдляпобеды2020. Благодаря онлайн-формату услышать и даже задать вопрос спикерам может любой желающий, вне зависимости от региона.

 Видеозаписи онлайн-мастер-классов ленинградских стобалльников будут публиковаться в сообществах в социальных сетях комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

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