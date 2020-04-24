Ленинградские «стобалльники» поделятся опытом сдачи ЕГЭ онлайн

В рамках проекта выпускники из разных регионов, получившие 100 баллов на ЕГЭ, проводят мастер-классы и делятся своим опытом и секретами успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками. Мероприятие призвано снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех.

В этот раз высокобалльникам предложили записать свои мастер-классы на видео и опубликовать их в социальных сетях под хэштегом #100балловдляпобеды2020. Благодаря онлайн-формату услышать и даже задать вопрос спикерам может любой желающий, вне зависимости от региона.

Видеозаписи онлайн-мастер-классов ленинградских стобалльников будут публиковаться в сообществах в социальных сетях комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.