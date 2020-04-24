Ленинградские «стобалльники» поделятся опытом сдачи ЕГЭ онлайн

Выпускники из Ленинградской области, получившие 100 баллов на ЕГЭ, присоединились к Всероссийской ежегодной акции «100 баллов до победы».
В
рамках проекта выпускники из разных регионов, получившие 100 баллов на ЕГЭ,
проводят мастер-классы и делятся своим опытом и секретами успешной подготовки к
экзамену со старшеклассниками. Мероприятие призвано снять лишнее напряжение у
школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех.
В
этот раз высокобалльникам предложили записать свои мастер-классы на видео и
опубликовать их в социальных сетях под хэштегом #100балловдляпобеды2020.
Благодаря онлайн-формату услышать и даже задать вопрос спикерам может любой
желающий, вне зависимости от региона.
Видеозаписи
онлайн-мастер-классов ленинградских стобалльников будут публиковаться в
сообществах в социальных сетях комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при
обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.