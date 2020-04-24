Область увеличивает расходы на дорожную сеть

В
рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», дорожники
обновили покрытие 182 километров региональных трасс. Ремонты прошли в
Бокситогорском,Волосовском, Выборгском, Волховском, Гатчинском, Кингисеппском,
Лодейнопольском, Ломоносовском, Подпорожском, Сланцевском и Тосненском районах.
«Исполнение
бюджета дорожного фонда в этом году составило 94%, — отметил, выступая с
отчетом на заседании областного Правительства, первый заместитель председателя
Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман
Марков. — Еще в 2015-2017 гг. мы, зачастую, не дотягивали и до 85% исполнения,
однако сейчас серьезно перестроили свою работу».
Как
сообщил Роман Марков, большие ассигнования в 2019 году были выделены только на
ремонт, но и на содержание дорог, а это, в свою очередь, позволит в будущем
увеличить межремонтный период и даст экономию бюджетных средств.
Значительно
повысились в 2019 году ассигнования на строительство новых дорог.
Год
назад, также в рамках нацпроекта, началось строительство путепровода во
Всеволожске у станции Мельничный ручей. Объект будет готов к 2022 году и
разгрузит существующий железнодорожный переезд, транспортные заторы на котором
ежедневно достигают до полутора часов. Рабочее движение дорожники намерены
открыть раньше времени окончания строительства.
Субсидии
из дорожного фонда муниципальным образованиями на ремонт и стройку местных
дорог составили 1,1 млрд рублей.