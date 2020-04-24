Область увеличивает расходы на дорожную сеть

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», дорожники обновили покрытие 182 километров региональных трасс. Ремонты прошли в Бокситогорском,Волосовском, Выборгском, Волховском, Гатчинском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Подпорожском, Сланцевском и Тосненском районах.

«Исполнение бюджета дорожного фонда в этом году составило 94%, — отметил, выступая с отчетом на заседании областного Правительства, первый заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков. — Еще в 2015-2017 гг. мы, зачастую, не дотягивали и до 85% исполнения, однако сейчас серьезно перестроили свою работу».

Как сообщил Роман Марков, большие ассигнования в 2019 году были выделены только на ремонт, но и на содержание дорог, а это, в свою очередь, позволит в будущем увеличить межремонтный период и даст экономию бюджетных средств.

Значительно повысились в 2019 году ассигнования на строительство новых дорог.

Год назад, также в рамках нацпроекта, началось строительство путепровода во Всеволожске у станции Мельничный ручей. Объект будет готов к 2022 году и разгрузит существующий железнодорожный переезд, транспортные заторы на котором ежедневно достигают до полутора часов. Рабочее движение дорожники намерены открыть раньше времени окончания строительства.

Субсидии из дорожного фонда муниципальным образованиями на ремонт и стройку местных дорог составили 1,1 млрд рублей.