Поправки к Конституции напрямую связаны с правами человека

Поправки к Конституции напрямую связаны с правами человека

Продолжается обсуждение предлагаемых поправок к Конституции России. Некоторые из их напрямую связаны с правами человека.

Рубрики : Общество     27 Apr 2020

По мнению Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова, необходимость внесения поправок в Конституцию России, предложенных Президентом, совершенно очевидна, поскольку многие из них имеют социальную направленность и напрямую связаны с правами человека.

- Например, индексация пенсий не реже одного раза в год, гарантия обязательного социального страхования, адресная поддержка нуждающихся, индексация социальных пособий, приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму и иные, - делится Сергей Шабанов. - Раньше вопросы гарантированного применения мер, обеспечивающих в том числе и индексацию пенсий, и социальные выплаты, и прочие направления поддержки наименее защищенных слоев населения в Конституции не содержались. Поправки нацелены на поддержку и защиту простых людей, на улучшение качества жизни россиян, на придание гражданам большей уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне.

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