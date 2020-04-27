Поправки к Конституции напрямую связаны с правами человека

По мнению Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова, необходимость внесения поправок в Конституцию России, предложенных Президентом, совершенно очевидна, поскольку многие из них имеют социальную направленность и напрямую связаны с правами человека.

- Например, индексация пенсий не реже одного раза в год, гарантия обязательного социального страхования, адресная поддержка нуждающихся, индексация социальных пособий, приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму и иные, - делится Сергей Шабанов. - Раньше вопросы гарантированного применения мер, обеспечивающих в том числе и индексацию пенсий, и социальные выплаты, и прочие направления поддержки наименее защищенных слоев населения в Конституции не содержались. Поправки нацелены на поддержку и защиту простых людей, на улучшение качества жизни россиян, на придание гражданам большей уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне.