Поправки к Конституции напрямую связаны с правами человека

По
мнению Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея
Шабанова, необходимость внесения поправок в Конституцию России, предложенных
Президентом, совершенно очевидна, поскольку многие из них имеют социальную
направленность и напрямую связаны с правами человека.
- Например,
индексация пенсий не реже одного раза в год, гарантия обязательного социального
страхования, адресная поддержка нуждающихся, индексация социальных пособий,
приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму и иные, - делится Сергей Шабанов. - Раньше
вопросы гарантированного применения мер, обеспечивающих в том числе и
индексацию пенсий, и социальные выплаты, и прочие направления поддержки
наименее защищенных слоев населения в Конституции не содержались. Поправки
нацелены на поддержку и защиту простых людей, на улучшение качества жизни
россиян, на придание гражданам большей уверенности в сегодняшнем и завтрашнем
дне.