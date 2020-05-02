2 мая – 10 новых случаев в Гатчинском районе

Всего по состоянию на 2 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 975 человек, 188 из их числа поправились, трое человек скончались.

Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+7 новых случаев)

- д. Суйда (+1)

- д. Романовка (+1)

- п. Новый Свет (+1)

Таким образом, на 2 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 158 жителей Гатчинского района в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

- г. Гатчина – 60 человек,

- п. Сиверский – 11 человек,

- г. Коммунар – 9 человек,

- п. Тайцы – 8 человек,

- д. Батово – 6 человек,

- п. Войсковицы, п. Вырица, д. Малые Колпаны, д. Пудомяги – по 4 человека,

- д. Монделево, д. Ивановка, п. Новый Свет – по 3 человека,

- с. Рождествено, д. Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Высокоключевой, п. Кобралово, д. Терволово, п. Пудость, д. Суйда, д. Романовка – по 2 человека,

- с. Никольское, д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Малое Верево, д. Белогорка, д. Покровская, д. Большие Колпаны, п. Жабино, д. Саванкюля, д. Лампово, д. Тихковицы, д. Карстолово, д. Даймище, д. Куровицы, д. Реболово, д. Сяськелево, п. Дружная Горка, п. Сусанино - по одному человеку.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 21 человек.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 9 623 человека и на 2 мая достигло 124 054 человек. Выздоровели 15 013 человек, в том числе за последние сутки 1 793 человека.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 57 пациентов, а всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 222 летальных исхода. Больше всего умерших в Москве — 695 человек, на втором месте Подмосковье — 109. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 33 человека.