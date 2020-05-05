Госстройнадзор проверит гигиену на стройках и готовность объектов

По поручению губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко специалисты Госстройнадзора особо проконтролируют
соблюдение застройщиками норм санитарной защиты рабочих — наличие на объектах
антисептиков, средств дезинфекции, ношение масок.
6 мая инспекторы комитета выедут в
Толмачево Лужского района на итоговую проверку строительства цеха по
производству компоста в составе тепличного комплекса для круглогодичного
промышленного производства культивируемых грибов площадью до 3,9 Га (ООО
«Агропроект»). В Выборгском районе в этот день проверят завершение
строительства фермы крупного рогатого скота на 1 тыс. дойных голов (ООО «Сельскохозяйственное
предприятие «Смена»).
ООО «Цертус» будут проверять 7 мая на
площадке в Буграх — объект — «Многоэтажные жилые дома с пристроенным
дошкольным образовательным учреждением,
1, 2, 3 этапы строительства. 1 этап строительства».
ООО «ДМ-Инвест» сдает в эти дни
многоквартирный жилой дом во Всеволожске на ул. Северная. А ООО «Лиговский
канал» — многоквартирный жилой дом в деревне Малое Верево, на ул. Кириллова,
д.1а — это проблемный ЖК «Яблоневый цвет», который достроил привлеченный
администрацией Ленинградской области инвестор.
8 мая специалисты комитета выедут на
итоговую проверку объекта «Производственно-складской комплекс. 1 этап
строительства» (ООО «ДиКом») в поселке им. Тельмана. Компания «КВС-Девелопмент»
сдает 8 мая «Жилые дома со встроенными помещениями. Корпуса 1.1-1.4» в Янино-1.