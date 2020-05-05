Госстройнадзор проверит гигиену на стройках и готовность объектов

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко специалисты Госстройнадзора особо проконтролируют соблюдение застройщиками норм санитарной защиты рабочих — наличие на объектах антисептиков, средств дезинфекции, ношение масок.

6 мая инспекторы комитета выедут в Толмачево Лужского района на итоговую проверку строительства цеха по производству компоста в составе тепличного комплекса для круглогодичного промышленного производства культивируемых грибов площадью до 3,9 Га (ООО «Агропроект»). В Выборгском районе в этот день проверят завершение строительства фермы крупного рогатого скота на 1 тыс. дойных голов (ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Смена»).

ООО «Цертус» будут проверять 7 мая на площадке в Буграх — объект — «Многоэтажные жилые дома с пристроенным дошкольным образовательным учреждением, 1, 2, 3 этапы строительства. 1 этап строительства».

ООО «ДМ-Инвест» сдает в эти дни многоквартирный жилой дом во Всеволожске на ул. Северная. А ООО «Лиговский канал» — многоквартирный жилой дом в деревне Малое Верево, на ул. Кириллова, д.1а — это проблемный ЖК «Яблоневый цвет», который достроил привлеченный администрацией Ленинградской области инвестор.

8 мая специалисты комитета выедут на итоговую проверку объекта «Производственно-складской комплекс. 1 этап строительства» (ООО «ДиКом») в поселке им. Тельмана. Компания «КВС-Девелопмент» сдает 8 мая «Жилые дома со встроенными помещениями. Корпуса 1.1-1.4» в Янино-1.