Ленинградский онлайн-квест «По следам боевой славы» набирает популярность

Ежедневно в группе «По следам боевой славы» Ленинградской области в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/questlosiliya участники отвечают на вопросы о войне. За правильные ответы начисляются баллы.

10 мая состоится подведение итогов квеста. Победителей ждут ценные подарки и призы.

Напоминаем,что онлайн-квест «По следам боевой славы» проходит в Ленинградской области с 1 марта по 9 мая и доступен для всех желающих.

По итогам масштабного проекта «По следам боевой славы» Ленинградской области будет создано 6 аудиомаршрутов на платформе Izi.Travel по памятным местам региона времен Великой Отечественной.

Благодаря участию в квесте представители разных поколений могут лучше узнать историю Ленинградской области, памятные места, где проходили знаковые события Великой Отечественной войны.

Проект реализуется на средства гранта Губернатора Ленинградской области Региональной Общественной Организацией «Центр помощи «Мастерская свободы» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.