В почтовых отделениях Петербурга и Ленобласти можно получить Георгиевскую ленточку

В условиях сложившейся эпидемиологической
обстановки ленточки будут выдавать не лично в руки клиенту, они будут разложены
на разделяющих барьерах. Клиенты смогут взять себе символ праздника
самостоятельно, получив все необходимые услуги.
Кроме того, во всех почтовых отделениях регулярно
проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений, а сотрудники оснащены
средствами индивидуальной защиты, а также дезинфицирующими средствами.
Начальники отделений следят за самочувствием своих подчиненных – операторам и
почтальонам измеряется температура, информация о состоянии здоровья всех
почтовиков передается утром и вечером в оперативный штаб в режиме онлайн.
«Георгиевская лента уже долгое время выступает символом единства,
который выражает гордость за подвиг наших предков. Почтальоны всегда были на
передовой в непростое для страны время и выступали связующим звеном между
жителями всей страны, принося весточку с полей или из тыла. Даже сейчас, в
мирное время, почтальоны выполняют важную социальную функцию, график их работы
остался прежним, так как в их работе нуждается практически каждый из нас», – отметил директор УФПС Санкт-Петербурга и
Ленинградской области Дмитрий Серебренников.
Коллектив управления также выступает ежегодным участником символической
акции. Почтальоны, операторы и другие сотрудники почтовых отделений носят
георгиевские ленточки на форменной одежде, водители закрепляют на почтовом
автотранспорте.
Напомним, что в период ограничительных мер Почта России рекомендуется
воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а
также пользоваться дистанционными каналами обслуживания на сайте
https://www.pochta.ru. Пенсии, пособия и социальные выплаты можно оформить с
доставкой на дом. Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, необходимо
соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и сотрудников
почты.