В почтовых отделениях Петербурга и Ленобласти можно получить Георгиевскую ленточку

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки ленточки будут выдавать не лично в руки клиенту, они будут разложены на разделяющих барьерах. Клиенты смогут взять себе символ праздника самостоятельно, получив все необходимые услуги.

Кроме того, во всех почтовых отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений, а сотрудники оснащены средствами индивидуальной защиты, а также дезинфицирующими средствами. Начальники отделений следят за самочувствием своих подчиненных – операторам и почтальонам измеряется температура, информация о состоянии здоровья всех почтовиков передается утром и вечером в оперативный штаб в режиме онлайн.

«Георгиевская лента уже долгое время выступает символом единства, который выражает гордость за подвиг наших предков. Почтальоны всегда были на передовой в непростое для страны время и выступали связующим звеном между жителями всей страны, принося весточку с полей или из тыла. Даже сейчас, в мирное время, почтальоны выполняют важную социальную функцию, график их работы остался прежним, так как в их работе нуждается практически каждый из нас», – отметил директор УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрий Серебренников.

Коллектив управления также выступает ежегодным участником символической акции. Почтальоны, операторы и другие сотрудники почтовых отделений носят георгиевские ленточки на форменной одежде, водители закрепляют на почтовом автотранспорте.

Напомним, что в период ограничительных мер Почта России рекомендуется воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания на сайте https://www.pochta.ru. Пенсии, пособия и социальные выплаты можно оформить с доставкой на дом. Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и сотрудников почты.